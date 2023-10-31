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165 محطة للتنقل بالدراجات الهوائية

10/31/2023 11:20:53 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت في المدينة المنورة أعمال تنفيذ 165 محطة لتقديم خدمة التنقل بالدراجات الهوائية والسكوتر، التي تعد أول شبكة عامة تعمل في هذا المجال في المملكة. وسيجري تنفيذ المشروع الذي تنفّذه شركة المقر للتطوير والتنمية التابعة لأمانة المدينة المنورة، بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات النقل على مرحلتين، حيث تركز المرحلة الأولى على الدراجات الكهربائية، بينما ستشهد المرحلة الثانية توسيع الشبكة لتشمل الـ((سكوتر)) تتوزع في أنحاء المدينة المنورة وذلك في بداية السنة المقبلة.
الانبعاثات الكربونية
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد بن محمد الشلهوب، أن الشبكة ستضم في البداية 60 محطة للدراجات الكهربائية والسكوتر، سيتم توسيعها لاحقاً لتشمل 165 محطة، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تعزيز ديناميكية الحركة في المدن بسلاسة ومرونة من خلال نظام صديق للبيئة، بالاعتماد على وسائل الاستدامة البيئية المبنية على التطور والابتكار لتحقيق هدف السعودية الخضراء للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق جودة الحياة لتقليل وقت التنقل داخل المدن.
جودة الحياة
أفاد الشلهوب أن شبكة الـ((سكوتر)) والدراجات الهوائية ستكون مرتبطة بوسائل النقل العام الأخرى في المدينة المنورة، بما في ذلك محطة قطار الحرمين السريع، وشبكة الحافلات، ما سيوفر لسكان المدينة المنورة وزوارها حلولًا إضافية تسهل من عملية تنقلهم داخل المدينة المنورة، مؤكداً حرص شركة ((المقرّ)) للتطوير والتنمية على تقديم حلول تسهم في تحسين جودة الحياة للناس، وتشجيع اتباع نمط حياة صحية، بما يسهم في تعزيز أجندة التنمية المستدامة في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء)).

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