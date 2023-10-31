Wednesday, 01 November 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2.1 مليون م2 مسطحات خضراء

10/31/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) هيأت أمانة منطقة الجوف 2.1 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء؛ لتلبية احتياجات المتنزهين من أهالي وزوار منطقة الجوف من العائلات والشباب، حيث تشهد المتنزهات والحدائق في مدن ومحافظات المنطقة زيادة في عدد الزوار مع اقتراب فصل الشتاء للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والهواء النقي وسط خدمات متكاملة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن 27 متنزهًا وساحة وحديقة تتوزع على مختلف أحياء ومخططات سكاكا جاهزة لاستقبال الزوار، وتشمل متنزهات الخزامى، والأمير عبدالإله، وقارا الجبلي، وحدائق النخيل، واللقائط والديدحان وغيرها.
وأشار الحموان إلى زراعة أنواع مختلفة من الأزهار الموسمية في الحدائق والمتنزهات، وقص وتهيئة الأشجار والمسطحات الخضراء، وصيانة شبكات الري والإنارة وألعاب الأطفال ودورات المياه دوريًا، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لينعم الأهالي والزوار بأفضل الخدمات التي تسهم في استمتاع الجميع بأوقاتهم وتحسين جودة الحياة.

MENAFN31102023000089011017ID1107349182

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث