قطر توسيع الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة سيقوض جهود الوساطة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أدانت دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة الذي نتج عنه «استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء، واعتبرته مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لاسيما الأطفال والنساء»، ودعت المجتمع الدولي لسرعة التحرك لإيقاف القتل والدمار.
وحذرت الخارجية القطرية، في بيان اوردته وكالة الانباء الرسمية (قنا)، من أن «توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين، يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد، وينذر بمزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.
وجددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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