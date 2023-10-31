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قطر توسيع الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة سيقوض جهود الوساطة

10/31/2023 11:20:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدانت دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة الذي نتج عنه «استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء، واعتبرته مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لاسيما الأطفال والنساء»، ودعت المجتمع الدولي لسرعة التحرك لإيقاف القتل والدمار.
وحذرت الخارجية القطرية، في بيان اوردته وكالة الانباء الرسمية (قنا)، من أن «توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين، يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد، وينذر بمزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.
وجددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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