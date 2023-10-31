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تونس تقيل قيادات بالمخابرات بعد فرار سجناء خطيرين

10/31/2023 11:20:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقالت الحكومة التونسية مديرين بأجهزة المخابرات، بعد فرار خمسة سجناء متهمين باغتيال اثنين من السياسيين البارزين وقتل رجال شرطة قبل سنوات، من سجن المرناقية قرب العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وزير الداخلية قرر إنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة.
وذكر المتحدث باسم هيئة السجون رمزي الكوكي أن وزيرة العدل أقالت أيضا مدير سجن المرناقية الذي قر منه السجناء، وهو أكبر السجون وأكثرها تحصينا في تونس.
وقالت الداخلية التونسية، التي نشرت أسماء وصور السجناء الفارين، إنه على المواطنين الاتصال بالشرطة عند رؤيتهم لهؤلاء «العناصر الخطيرة» للوقاية من «أعمال إرهابية».
وذكرت مصادر أمنية أن هؤلاء «إرهابيون خطيرون للغاية». ومن بين الخمسة الفارين أحمد المالكي الذي حكم عليه بالسجن 24 عاما في قضايا اغتيال السياسيين البارزين: شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
والمالكي المعروف باسم «الصومالي» تصنفه تونس على أنه «إرهابي خطير للغاية».
أما رائد التواتي، أحد الفارين الآخرين، فهو متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.
وأصدرت محكمة تونسية هذا العام حكما بالإعدام على التواتي بعد إلقاء القبض عليه في 2019. وتقول مصادر أمنية إنه متورط أيضا في «أعنف الهجمات الارهابية» التي هزت البلاد في العقد الماضي.

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