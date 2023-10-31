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حماس سنفرج عن رهائن أجانب خلال الأيام القادمة

10/31/2023 11:20:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها ستفرج عن رهائن أجانب «خلال الأيام القادمة»، مؤكدا أن غزة ستصبح «مقبرة» للجيش الإسرائيلي.
وقال أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن غزة ستصبح «مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية»، مؤكدا «نبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية».
وأضاف «أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبتنا في عدم الاحتفاظ بهم في غزة».
ونفى أبوعبيدة ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبلها بيوم عن تحرير جندية رهينة من قطاع غزة قائلا «راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته ونحن ننفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدى القسام».
في غضون ذلك، قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة الأربعاء لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في غزة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية المصرية.
واكدت هيئة المعابر والحدود في غزة أن السلطات المصرية أبلغتها أنه سيتم السماح لـ 81 من سكان غزة المصابين بجروح بالغة بدخول مصر لاستكمال العلاج.
في سياق متصل، أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين قتيل وجريح، وفقا للتقديرات الأولية.
واعتبرت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، ذلك انتهاكا صارخا جديدا من القوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يزيد الأزمة الراهنة تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على جميع المستويات.
وحذرت من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تزهق وبشكل يفاقم الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.
ودعت جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة والوقف الفوري لها، مع اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
من جهته، أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ـ في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن ـ على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة.
بدوره، شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ـ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ـ على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وقال مكتب سوناك في بيان «أكد رئيس الوزراء مجددا دعم المملكة المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب وكذلك ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين».
جاء ذلك في وقت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تركز بشدة على فتح معبر رفح أمام الأميركيين والأجانب لمغادرة قطاع غزة، مضيفا أن واشنطن حققت تقدما جيدا في هذا الصدد.
وأضاف ميلر للصحافيين «نأمل في مواصلة إحراز التقدم لإخراج هؤلاء المواطنين الأمريكيين» من غزة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي ان شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة تحمل مياه وغذاء وليس وقودا.

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