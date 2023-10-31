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عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان لتجنب توقيفهم

10/31/2023 11:20:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توافد أكثر من 20 ألف مهاجر أفغاني يعيشون في باكستان إلى الحدود في اليوم الأخير لمهلة محددة لنحو 1.7 مليون منهم لمغادرة البلاد طوعا أو التعرض للتوقيف والترحيل، فيما يخشى كثر العودة في ظل حكم حركة طالبان.
وذكرت الحكومة الباكستانية، أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجلين رسميا ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتبارا من الأول من نوفمبر، ومن ثم ستعيدهم قسرا إلى أفغانستان.
وتفيد حكومة طالبان في كابول بأن هذه السياسة ترقى إلى «مضايقات».
وبرر وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي هذا القرار قائلا «باكستان هو البلد الوحيد في العالم الذي استقبل لاجئين كل هذه الفترة الطويلة».
وأكد أن «الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي هم فقط الذين سيغادرون باكستان»، فيما فضل بعضهم المغادرة دون انتظار انقضاء المهلة المحددة.
وقال إرشاد محمد المسؤول الحكومي الكبير عند حدود تورخام لوكالة «فرانس برس»: «ينتظر آلاف اللاجئين الأفغان دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد».
وغادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني باكستان منذ مطلع أكتوبر الفائت عندما أعلنت الحكومة مهلة شهر لـ 1.7 مليون أفغاني تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان للمغادرة.
وقال ذوالفقار خان، وهو نجل لاجئين ولد في مخيم مكتظ في بيشاور، لوكالة «فرانس برس»: «قررت المغادرة لتجنب التعرض لإهانات من قبل السلطات الباكستانية».
ومر أكثر من 80% عبر معبر تورخام في ولاية خيبر بختونخوا حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان. ورغم الأعداد الكبيرة لهؤلاء الوافدين، قال مسؤول حكومي في بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا حيث تقع ترخام، إن العملية تتم نسبيا بسرعة.
وأضاف المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه، «لن يتطلب الأمر وقتا طويلا لأنهم لا يملكون جوازات سفر ولا تأشيرات وليسوا مضطرين للمرور على مصلحة الهجرة».
لكن السلطات الأفغانية سيكون عليها تسجيل القادمين الجدد في الجهة الأخرى من الحدود، وهو ما يتطلب وقتا أطول.

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