الملك تشالز لا عذر للفظائع الاستعمارية في كينيا

MENAFN - Al-Anbaa) قال الملك تشالز الثالث إنه لا يمكن أن يكون هناك «عذر» للفظائع الاستعمارية التي ارتكبتها بريطانيا ضد الكينيين، لكنه لم يقدم الاعتذار الذي كان يطالب به البعض في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.وقال الملك تشالز، خلال مأدبة رسمية استضافها الرئيس الكيني وليام روتو، «ارتكبت أعمال عنف شنيعة وغير مبررة ضد الكينيين أثناء قيامهم بنضال مؤلم من أجل الاستقلال والسيادة».وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك أي عذر» لها.من جهته، قال روتو إن رد فعل القوى الاستعمارية على حركات تقرير المصير في كينيا «كان وحشيا».وأضاف «شجاعة تشالز واستعداده لتسليط الضوء على الحقائق المزعجة» كانا خطوة أولى لتحقيق «تقدم أبعد من التدابير غير الحاسمة والمبهمة في السنوات الماضية».

ويزور ملك بريطانيا تشالز الثالث موقع إعلان استقلال كينيا في خطوة رمزية، في اليوم الأول من زيارته لهذه الدولة الواقعة شرق أفريقيا، حيث تتكثف مطالب بالاعتذار عن الماضي الاستعماري للمملكة المتحدة.وتستمر الزيارة أربعة أيام وهي الأولى لتشالز كملك إلى دولة من رابطة الكومونولث، وتأتي قبل أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال كينيا الذي أعلن في 12 ديسمبر 1963.واعتبرت السفارة البريطانية في بيان، أن الزيارة «تؤكد الشراكة القوية والنشطة بين المملكة المتحدة وكينيا».ووصل تشالز (74 عاما) وزوجته كاميلا (76 عاما) إلى العاصمة نيروبي، حيث استقبلهما الرئيس الكيني وزوجته في القصر الرئاسي.وأكد قصر باكنغهام قبل الزيارة، أنها تشكل فرصة لمناقشة «أكثر الجوانب إيلاما» في تاريخ البلدين، في سنوات ما قبل الاستقلال.وإحدى أولى محطات الزيارة قادت تشالز وكاميلا الى «حدائق الحرية» في العاصمة نيروبي، الموقع الذي رفع منه في ديسمبر 1963 علم كينيا المستقلة بدلا من علم المملكة المتحدة.ووضع الملك تشالز الذي رافقه الرئيس الكيني وليام روتو إكليلا من الزهر على ضريح الجندي المجهول.وقبيل وصول تشالز، أكد الرئيس الكيني «الروابط التاريخية بين كينيا وبريطانيا» و«التقدم المستمر في التجارة والاستثمارات»، وذلك في رسالة على منصة «إكس».وقال: «سنعمل معا لبناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهارا».