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بنغلاديش مقتل ناشطين من المعارضة خلال احتجاجات ضد الحكومة

10/31/2023 11:20:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل ناشطان من المعارضة في بنغلاديش عقب مواجهات بين الشرطة ومئات المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين دعوا لإضراب لثلاثة أيام مع قطع طرق وسكك حديد عقب اتهام زعيمهم بالقتل.
وقالت الشرطة إن أعمال العنف تفجرت في العديد من المدن والبلدات في وقت طالب أعضاء في حزب بنغلاديش القومي و«الجماعة الإسلامية»، أكبر حزب إسلامي في هذا البلد، باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قبيل الانتخابات المرتقبة نهاية يناير المقبل.
وأعلن نائب قائد الشرطة في بلدة كوليارشار شمال دكا مقتل الناشطين.
من جهته، قال المسؤول في حزب بنغلاديش القومي شريف العالم إن الناشطين «قتلا برصاص الشرطة» خلال مسيرة بمشاركة أكثر من ألفي متظاهر.
وأضاف أن «الشرطة وصلت وأطلقت النار، قتل ناشط من حزب بنغلاديش القومي على الفور والآخر في المستشفى» فيما «أصيب أكثر من مئة بجروح».
وأضرم متظاهرون النار في حافلات واشتبكوا مع قوات الأمن وألقوا زجاجات حارقة ورشقوا الشرطيين بالحجارة، بحسب الشرطة.
وقال ضابط الشرطة مؤمن الإسلام إن المتظاهرين «ألقوا عبوات حارقة وهاجموا عربات نقل وخربوها» مضيفا أن 15 شرطيا على الاقل أصيبوا بجروح.
وأضاف «أطلقت الشرطة الرصاص المطاط لتفريق المتظاهرين».
من جهته، قال حزب بنغلاديش القومي إنه بدأ إغلاق الطرق بعدما فرقت الشرطة تظاهرة السبت شارك فيها أكثر من مئة ألف من أنصار حزبي المعارضة لمطالبة الشيخة حسينة بانتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة محايدة.
واتهمت الشرطة الاحد الماضي زعيم حزب بنغلاديش القومي ميرزا فخر الإسلام ألامجير وأكثر من 150 من كبار أعضاء الحزب، بقتل شرطي خلال تلك التظاهرات.
وأثارت أعمال العنف قلقا دوليا. ودعت سبع دول من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا واليابان إلى «ممارسة ضبط النفس ونبذ العنف والعمل معا» من أجل انتخابات حرة ونزيهة.
ويقود ألامجير (75 عاما) الأمين العام لحزب بنغلادش القومي، هذا التشكيل منذ توقيف خالدة ضياء زعيمة الحزب التي تولت رئاسة الحكومة مرتين، وانتقال ابنها إلى منفى في بريطانيا.

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