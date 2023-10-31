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اليابان توقيف مسلح احتجز رهائن والتحقيق في حادث إطلاق نار بمستشفى

10/31/2023 11:20:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة اليابانية توقيف مسلح مشتبه به احتجز رهائن داخل مكتب بريد في محافظة سايتاما خارج العاصمة طوكيو.
وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول مكتب للبريد احتجز فيه مسلح رهينتين على الاقل بعد حادث إطلاق نار في مستشفى قريب أدى إلى إصابة شخصين.
وأظهرت لقطات تلفزيونية المشتبه به، الذي تردد أنه في الثمانين من العمر، داخل المبنى وما يشبه مسدسا مربوطا بحبل علقه حول عنقه.
ولم تكن دوافعه واضحة، لكن الشرطة تعتقد أنه متورط أيضا في الحادث الذي وقع في المستشفى، وذكرت تقارير إعلامية أن حريقا في مبنى سكني قد يكون له صلة أيضا بالحادث.
وقالت سلطات مدينة وارابي على موقعها على الإنترنت «احتجز شخص رهائن في مكتب للبريد في منطقة تشوأو 5-تشوم التابعة لمدينة وارابي.. ويحمل المهاجم ما يبدو أنه مسدس».
وأضافت «نحض المواطنين القريبين من مكان الحادث على اتباع تعليمات الشرطة».
وذكرت قناة «إن تي في» المحلية أن امرأة واحدة على الأقل في العشرينات من العمر وأخرى في الثلاثينات كانتا داخل مكتب البريد، نقلا عن مصادر الشرطة.
وفي وقت لاحق، أظهرت لقطات تلفزيونية المرأة البالغة العشرين من العمر وهي تخرج من مكتب البريد.
وكانت صحيفة «يوميوري» ذكرت في وقت سابق أن حوالى 10 من موظفي مكتب البريد داخل المبنى وأن المشتبه به ربما كان يحمل الكيروسين.
وقالت قناة «تي بي اس» إن الشرطة حضت 300 من سكان المنطقة على مغادرتها.
وأظهرت لقطات مصورة سيارات شرطة منتشرة حول المبنى المكون من ثلاثة طوابق، وكانت الشوارع المحيطة مهجورة.
وجاء الحادث في الوقت الذي تحقق فيه الشرطة في حادث إطلاق نار بمستشفى في «تودا» القريبة وربما نفذه الرجل نفسه.
وقال مسؤول في المدينة لوكالة «فرانس برس»: «علمنا أن الشرطة تعتقد أن الرجل كان في المستشفى وجاء إلى مكتب البريد».
وأصيب شخصان بجروح طفيفة ـ طبيب ومريض ـ بعد إطلاق أعيرة نارية على ما يبدو من الشارع على غرفة في الطابق الأرضي.
وقال رجل في الستينات كان داخل المستشفى لقناة «ان اتش كاي» اليابانية «سمعت امرأة تصرخ: ليأت احد ارجوكم. وقالت لي ممرضة: ابتعد عن النوافذ وابق رأسك منخفضا».
وقال تلفزيون «فوجي» إن الشرطة تحقق في وجود صلة محتملة بين الرجل وحريق في مبنى سكني في مدينة تودا في وقت سابق، وأضاف أن احدا لم يصب في الحريق.
والجرائم العنيفة نادرة في اليابان، ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصارمة المتعلقة بحيازة الأسلحة، كما أن البلاد لديها واحد من أدنى معدلات جرائم القتل في العالم.
لكن السنوات الأخيرة شهدت جرائم عنيفة منها هجمات مسلحة، تتصدر عناوين الصحف وأبرزها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي العام الماضي.

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