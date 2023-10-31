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الشرطة الفرنسية توقف امرأة أطلقت تهديدات في محطة قطار

10/31/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فتحت الشرطة الفرنسية امس النار على امرأة كانت تطلق «تهديدات» في محطة للقطار في باريس ما أدى الى إصابتها بجروح، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.
وأفاد شهود بأن المرأة كانت «محجبة بالكامل» وهتفت «الله أكبر» و«أطلقت تهديدات».
وأوضح المصدر في الشرطة أن العناصر تمكنوا من «عزل» المشتبه بها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ونظرا الى «عدم امتثالها للأوامر» و«خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم».
وقال مكتب المدعي العام الباريسي إن السيدة هددت «بتفجير نفسها»، مضيفا ان الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بالغة.
وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة باشرت تحقيقين، واحدا يتعلق بتصرف المرأة والثاني لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبررا.
ورفعت فرنسا مستوى الإنذار إلى حده الأقصى في إطار خطة «فيجيبيرات» لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.

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