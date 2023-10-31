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الهجمات على قوات أميركا تحمل خطر جرها إلى الحرب

10/31/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحمل الهجمات المتكررة على الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط خطر جر الولايات المتحدة إلى نزاع مع إيران رغم سعي واشنطن لمنع تحول الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة إلى حرب إقليمية.
وحملت الولايات المتحدة مجموعات مدعومة من إيران مسؤولية ازدياد الهجمات المنفذة بصواريخ ومسيرات تجاوزت العشرين هجوما في سورية والعراق، ونفذت ضربات في سورية منذ الأسبوع الماضي على مواقع أشارت «الپنتاغون» إلى ارتباطها بطهران.
وعل الرغم من امتلاكها قدرة هائلة على الرد، إلا أن ردها العسكري على الهجمات بقي مقتصرا على هذه الضربات التي أفادت «الپنتاغون» بأنها لم تؤد إلى سقوط ضحايا على ما يبدو، في مسعى لتجنب نزاع أوسع نطاقا.
وقال مسؤول أميركي رفيع في وزارة الدفاع: «نشعر بالقلق من تكثيف جميع العناصر في شبكة التهديد الإيرانية هجماتها بشكل يحمل خطر وقوع أمر غير محسوب النتائج أو يجر المنطقة إلى حرب».
وتابع «الجميع يخسر في حرب إقليمية وهو السبب الذي يدفعنا للعمل عبر شركاء ومع حلفاء وتكثيف الاتصالات وتحسين تموضعنا لتوضيح رغبتنا في منع اندلاع نزاع إقليمي».
تفيد واشنطن بأن الهجمات على قواتها غير مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الراهنة.
لكن إيران شددت على أن الهجمات على القوات الأميركية هي نتيجة «السياسات الأميركية غير البناءة» بما في ذلك دعم واشنطن لإسرائيل التي أسفر قصفها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 8500 شخص، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
«دوامة من التصعيد»
يتواجد نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 في سورية في إطار الجهود الرامية لمنع صعود تنظيم داعش مجددا بعدما سيطر على مناطق واسعة في البلدين. وبقيت الأضرار الناجمة عن الهجمات الأخيرة على تلك القوات محدودة حتى الآن، إذ تعرض 21 عنصرا أميركيا إلى جروح طفيفة فيما توفي متعاقد من أزمة قلبية، بينما كان مختبئا عقب صدور تحذير خاطئ. لكن احتمال تدهور الأمور مازال كبيرا.
وقال الباحث الكبير في شؤون الدفاع لدى «راند» جيفري مارتيني إن «هناك خطرا كبيرا بتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران نظرا إلى اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحماس»، سواء بتوجيهات من طهران أو لاتخاذ وكلائها قرارا من أنفسهم في هذا الصدد.
تعتمد إيران على قوات تعمل بالوكالة في كل من سورية والعراق استهدفت مرارا الجنود الأميركيين في الماضي، وهو أمر توقف قبل الأحداث الأخيرة نظرا لتوصل واشنطن إلى «تفاهم غير رسمي مع إيران على خفض التوتر الإقليمي»، بحسب مارتيني.
بدوره، لفت مدير برنامج الشرق الأوسط لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان إلى أن الوضع الحالي مختلف عن موجات الهجمات السابقة نظرا إلى أنه «يبدو أن جميع وكلاء إيران يدخلون على الخط بالتوازي»، ما يزيد «احتمال خروج أمر ما عن المسار».
لكن الولايات المتحدة شددت مرة تلو الأخرى على رغبتها في منع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع أوسع وعززت قواتها في المنطقة، بما في ذلك من خلال مجموعة حاملات طائرات هجومية متواجدة وأخرى في طريقها إلى المنطقة، ضمن جهود الردع التي تبذلها حيال إيران وحلفائها.

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