Wednesday, 01 November 2023 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متظاهرون لبلينكن وأوستن في الكونغرس أنقذوا أطفال غزة

10/31/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قطع متظاهرون أميركيون امس جلسة استجواب وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل، وهتفوا مطالبين بـ «إنقاذ أطفال غزة» و«وقف إطلاق النار الآن»، مخاطبين الحضـــور «عـــار عليكم جميعا».
ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزا إلى إراقة الدماء في قطاع غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من أوستن وبلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.
ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف «أوقفوا إطلاق النار الآن». وصرخت إحدى المحتجات «أنقذوا أطفال غزة»،«عار عليكم جميعا».
فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها «أوقفوا تمويل الإبادة».
واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث ريثما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.
من جهة اخرى، يقول الأميركيون المسلمون وبعض نشطاء الحزب الديموقراطي إنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2024 ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.
ودعا المجلس الوطني الديموقراطي الإسلامي بايدن إلى استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار. ويضم المجلس زعماء للحزب الديموقراطي من ولايات من المرجح أن تقرر نتيجة الانتخابات مثل ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا.
وفي رسالـــة مفتوحة بعنوان «إنذار لوقف إطلاق النار 2023»، تعهد الزعماء المسلمون بتعبئة الناخبين المسلمين «لمنع التأييد أو الدعم أو التصويت لأي مرشح يؤيد الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني».
وكتب المجلس في الرسالة «لعب دعم إدارتكم غير المشروط، بما يشمل التمويل والتسليح، دورا مهما في مواصلة العنف الذي يسقط ضحايا من المدنيين، كما أدى إلى تآكل ثقة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيكم من قبل».
والنائب الأميركي السابق كيث إليسون، وهو المحامي العام لولاية مينيسوتا وأول عضو مسلم ينتخب في الكونغرس، والنائب آندريه كارسون عن ولاية إنديانا هما الرئيسان المشاركان المؤسسان للمجلس.
والرسالة هي أحدث مؤشر على تنامي الغضب والإحباط لدى الجاليات العربية والأميركيين المسلمين من فشل بايدن في التنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي جاءت بعد هجوم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر والذي يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز 239 رهينة.
ونشرت رشيدة طليب النائبة الأميركية عن ولاية مينيسوتا، وهي من أصل فلسطيني، أمس الاول، مقطع فيديو مدته 90 ثانية على منصة إكس تندد فيه بدعم بايدن لما وصفته «بحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين»، وقالت «لا تعتمد على أصواتنا في 2024».
وقال باسم القرا المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في وادي سكرامنتو إن أصوات المسلمين قد تكون حاسمة بالنسبة لبايدن في سعيه لإعادة انتخابه العام المقبل، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى أصوات ميشيغان الانتخابية، وعددها 16، في فوزه بالانتخابات عام 2020 بفارق بسيط بلغ 2.6% فقط.

MENAFN31102023000130011022ID1107349165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث