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تعثر وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات يهددان باتساع الصراع

10/31/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي الروسي سيرغي لافروف التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان امس من لافروف.
وعبر بن فرحان، خلال الاتصال، عن تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.
وبحسب «واس»، بحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن انه ينبغي أن نعمل على التوصل لهدن إنسانية مؤقتة في غزة.
واضاف بلينكن: من دون دخول سريع ومستدام للمساعـــدات الإنسانية، سيكون من المرجح أن يتسع الصراع بين إسرائيل وحماس.
من جهته، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ من اتساع نطاق الحرب في غزة، واستطرد «وفي الوقت نفسه، من المهم أن يكون رد إسرائيل في إطار القانون الدولي، وأن تحمي المدنيين، وأن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة».
وذكر، في كلمة ألقاها في أوسلو امس، «ندين هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل». وأكد ستولتنبرغ أن حلف الأطلسي يجب ألا يلعب دورا مباشرا في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
الى ذلك، جددت مندوبة الامارات في الامم المتحدة لانا زكي نسيبة مطالبها بوقف اطلاق النار الفوري في غزة.
وقالت، في كلمتها امام جلسة مجلس الامن الدولي التي خصصت لمناقشة الاوضاع في غزة، إن 70% من «القتلى» في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس.
واكدت أن مطالب اسرائيل بإخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى.
بدورها، قالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ان الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم. وذكرت ان الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين. ولفتت الى ان نشاط «حماس» في مناطق مدنية لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها في حفظ أرواح المدنيين.

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