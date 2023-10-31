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معارك ضارية داخل غزة والمدنيون عالقون بين القصف والحصار

10/31/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اشتدت المعارك في المناطق التي توغلت إليها القوات الاسرائيلية داخل قطاع غزة، في وقت تزداد معاناة المدنيين العالقين بين القصف المكثف والحصار الخانق.
وفيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: نحن في بداية العملية البرية والقتال صعب.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في إفادة صحافية إن إسرائيل تتخذ وضعا دفاعيا على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها بينما تركز على شن الحرب على حماس في قطاع غزة.
وأضاف: «بعد يوم واحد من القضاء على حماس» ستطبق إسرائيل «الدروس المستفادة» على مقاتلي حزب الله اللبناني.
وأضاف أدرعي ان قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.
وقـــال إن الـجـيــــش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.
واستـخـــدم الـجـــيـــش الاسرائيلي الدبابات والآليات المدرعة والجرافات وسط ركام الأبنية المدمرة في محاولة لفصل شمال القطاع عن جنوبه.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه واصل «توسيع أنشطته» على الأرض في شمال غزة، مستهدفا مواقع ومقار عسكرية لحركة حماس. وأكد المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري أن قتالا ضاريا دار في غزة وأن «الموقف يتطلب الصمود والصبر»، وفق تعبيره. وأعلن انه تم إبلاغ عائلات 315 جنديا وضابطا قتيلا وارتفع عدد الاسرى لدى حماس الى 240 إسرائيليا منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر إسرائيلية أنه تم الدفع بفرقتي مشاة ومدرعات و20 ألف جندي داخل غزة منذ الجمعة.
من جهتها، توعدت حماس بمفاجآت على غرار «طوفان الأقصى». وقالت كتائب «القسام» الجناح العسكري للحركة انها خاضت معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة، وانها دكت الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون.
وأضافت: أجهزنا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون منان القوة الراجلة وأعلنت تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة.
وأعلن المتحدث باسم الداخلية في غزة إياد البزم أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تواجدت في شارع صلاح الدين وحاولت الوصول إلى شارع الرشيد، مشيرا الى محاولتها فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وانها تواجدت في منطقة الكرامة، وأبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب قطاع غزة.
بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لقناة الجزيرة: «من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل لكتائب القسام».
وأكد أن القوات الإسرائيلية أدخلت دباباتها في أماكن خالية لا يوجد فيها أي شيء، وأنها تتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية الضعيفة أصلا والمقصوفة مسبقا، معتبرا أن «الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور، وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلنها لاعتبارات خاصة لديه».
بموازاة المواجهات البرية، واصلت اسرائيل غاراتها وقصفها لباقي المناطق الفلسطينية وأوقعت العشرات بين قتيل وجريح في حي الزيتون وخان يونس ورفح جنوب القطاع. وردا على ذلك، أعلنت الفصائل قصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية وصل بعضها إلى وسط اسرائيل وتل ابيب، حيث لم يتوقف دوي صافرات الإنذار.
إلى ذلك، اتهمت وزارة الداخلية في غزة إسرائيل بارتكاب مجزرة في مخيم جباليا. وقالت ان الاحتلال دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل، وأن مربعا سكنيا تعرض لقصف بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، وقدرت العدد الأولي لضحايا مجزرة جباليا بـ «400 بين شهيد وجريح»، معظمهم نساء وأطفال. أما المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع فقد شبه المجزرة بمجزرة المستشفى المعمداني، وقال أشرف القدرة لـ «قناة الجزيرة» إن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر، وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني، مرجعا العدد الكبير من الضحايا إلى اكتظاظ المنطقة بالسكان.
وأشار إلى ان الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر، خصوصا ان الطواقم الطبية لا تتوافر لديها مستلزمات العلاج، لأن الاحتلال يمنع إدخالها.
وقال: لم يعد يتوافر لدينا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات.
وقبل احتساب ضحايا جباليا، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أمس ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلا. بينما وصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمر به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه «أكثر من كارثي».
وقال غريفيث في منشور له على منصة «إكس» إنه تحدث هاتفيا هذا الصباح مع عائلات في قطاع غزة، مضيفا: «ما يعانونه أكثر من كارثي». وأضاف: «عندما تقول لك فتاة في الثامنة إنها لا تريد أن تموت، من الصعب جدا ألا تشعر بالعجز».
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن غزة تواجه «كارثة وشيكة في الصحة العامة» وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير من خطر وفاة المدنيين كنتيجة غير مباشرة للقصف الإسرائيلي.
وقال ليندماير للصحافيين: «كارثة وشيكة في الصحة العامة تلوح في الأفق مع النزوح الجماعي والاكتظاظ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي».
وردا على سؤال عما إذا كان الناس يلقون حتفهم بسبب مضاعفات أخرى غير تلك الناجمة عن القصف، قال ليندماير «يموتون بالفعل».

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