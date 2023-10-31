أفراح الرفاع

أفراح الرفاع
التاريخ
10/31/2023 11:19:46 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل علي متعب علي الرفاع وإخوانه بزفاف أخيهم ســالم بحضور جــمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذيــن قـدموا المباركة والتهاني بــالمـنـاسبــــة السعيدة.
ألف مبروك.
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