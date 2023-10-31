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هدف حرب غزة!

10/31/2023 11:19:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن كان الصهاينة يعتقدون أن مكرهم وكذبهم قد صدقه العالم الغربي بتكتيكهم العلمي فنحن عباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نملك من الحصانة الربانية والهدي النبوي ما يكشف لنا مكرهم وحيلهم، والتاريخ يشهد، فمنذ إصابة الجسد العربي بالسرطان الصهيوني، فقد تداعى له سائر الجسد العربي بالسهر والحمى، فكلنا في رباط واستعداد إلى هذا اليوم، والصهاينة كذلك يخشون ويحسبون كل صيحة عليهم لأنهم العدو، وكما يقول دينهم (سفر نحميا) آية (نح 1: 6): «لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين»- إنهم كذلك، إنهم يستخدمون أحدث وسائل الاستشعار والرقابة الالكترونية، ويملكون اسرع أجهزة الإنذار والردع، ولديهم أجهزة استخباراتية وجاسوسية متقدمة، فكيف نجح الهجوم عليهم ‎%‎100 ودون غلطة واحدة، وأخذ هذا الهجوم كامل الوقت بكل تفاصيله، خصوصا أسر هذا العدد والنوع من كبار السن (البطيئي الحركة) لا منفعة منهم والدليل إطلاق سراحهم بعد ذلك، وعلامات الاستفهام كثيرة؟
أنا هنا لا أقلل من نجاح حركة حماس ولا أستصغر هذه العملية الحربية! ولكني أرى «ان وراء الأكمة ما وراءها»، وكل يوم تتكشف لنا حقائق:
الحقيقة الأولى: هذا التراخي الاسرائيلي دون ردة فعل بأول دقائق الحدث، ففي عام 1967 عندما قرر العرب دخول حرب ضد إسرائيل قامت إسرائيل بضربة استباقية واحدة احتلت بها أجزاء من 4 دول عربية. أما في حرب أكتوبر 1973 (في عيد الكيبور اليهودي) فقد فاجأ العرب العدو بحرب استباقية مكنتهم فقط من عبور خط بارليف المنيع ولم يحرروا باقي الاجزاء لأن استيعاب الصدمة من ناحية العدو كان سريعا جدا، ولا ننسى ان هذه الحروب اشتركت فيها دول عربية لها إمكانات كبيرة وهائلة. (حرب النكسة دليل على سرعة ردة فعل العدو، انتهت خلال 6 أيام فقط!)، والآن العدو يطحن غزة يوميا بقنابل خاصة وكأن خصمه الحجر قبل البشر!
الحقيقة الثانية: فوجئ الجميع باستعداد العدو الإعلامي الضخم والمجهز مسبقا وكأنهم ينتظرون ساعة الصفر. اعرف عدوك من أي نوع من البشر إنهم عبدة المال والأطيان ولا يهمهم كل البشر، لذلك مقابل مكسب مادي يضحي بالأرواح.
الحقيقة الثالثة: انظر الى الخريطة الآن تجد الفلسطينيين في مكانين، غزة على البحر.. ميناء وموقع استراتيجي لا يفرط فيه العدو، أما الضفة فهي مقطوعة ومحاطة بدول لا متنفس لها.
الحقيقة الرابعة: إسرائيل لا تريد قتل أفراد حركة حماس، فبإمكانها اصطيادهم فردا فردا، كما قتلت الآخرين بشقق في بيروت وتونس وسورية بغرف نومهم.
الحقيقة الخامسة: ألا تعجب عزيزي القارئ من تغير لهجة اسرائيل ومن معها.. الآن بالموافقة على حل الدولتين؟ الجواب: تريد اسرائيل ألا تتفاوض وأرض غزة يسكنها الفلسطينيون، تريد أن تصبح غزة «أثرا بعد عين»، كومة تراب لا تصلح للسكن، ويصبح ساحل البحر المتوسط كله لإسرائيل والفلسطينيون بالصحراء. انتبهوا لهذا المخطط!
الحقيقة السادسة: العدو لن يدخل أزقة غزة أبدا لكنه يهدد فقط، ويدعو، كاذبا، سكانها الى الخروج خوفا على أرواحهم ليدكها وتصبح صحراء.
الحقيقة السابعة: بعد دمار غزة سيطلب العدو من الدول المؤيدة له الدعوة للتبرع لبناء مساكن ومدينة جديدة بالصحراء تسمى مدينة غزة الجديدة وتسلم للفلسطينيين الذين أنهكتهم الحروب وبذلك يستولي على كل ساحل البحر وكأن العدو اشترى غزة بعملة القنابل والسلاح، وسدد العالم بتبرعاتهم ثمن بناء غزة أخرى.
والتبرع عمل خير لكنه هنا فيه خبث الصهاينة.
لذا نقول التبرع لا يكون إلا لبناء غزة الحالية لتعود ميناء حرا لدولة فلسطين إن شاء الله.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواننا في غزة وفلسطين ويحفظ أرواحهم وممتلكاتهم وينزل عليهم السكينة وينصرهم نصرا مؤزرا.


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