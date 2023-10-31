يهود ضد إسرائيل!

يقدر عدد اليهود في الولايات المتحدة بـ 7.5 ملايين نسمة وفق تقرير مركز بيو 2020، إلا أنهم لا يتشاركون النظرة نفسها إلى إسرائيل والصراع العربي - الإسرائيلي، كما قد يظن الكثير من العرب والمسلمين، ومثلما توجد العديد من المنظمات التي تدعم وتناصر إسرائيل، فإن هناك يهودا أفرادا ومنظمات لطالما عبروا عن انتقاداتهم ومخاوفهم تجاه ما تفعله إسرائيل!

وتُذكر هنا حركة ناطوري كارتا (حراس المدينة) وهي جماعة دينية يهودية يعود تاريخها إلى عام 1935، ويقارب تعدادها 5000 نسمة يتواجدون في القدس ولندن ونيويورك، تعارض بالكلية وجود الكيان الصهيوني، وتنادي بفلسطين حرة من النهر إلى البحر. كذلك، توجد منظمات أخرى يسارية أو ليبرالية تنتقد بين حين وآخر السياسات الإسرائيلية، مثل منظمة جي ستريت J Street التي تأسست عام 2008 وتدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، ومنظمة IfNotNow، وهي حركة شعبية من الشباب اليهود الأميركيين تأسست عام 2014 تعارض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتدعو إلى حل أكثر عدلا وسلمية، بالإضافة إلى مجموعة اليهود ضد الاحتلال (Jews Against Occupation).

لكن أشهر هذه المنظمات وأكبرها هي الصوت اليهودي من أجل السلام Jewish Voice for Peace JVP التي تأسست عام 1996، وتدافع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وتتميز هذه المنظمة عن سواها بكونها أول جماعة سلام يهودية كبرى تطالب بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن إسرائيل حتى تنهي احتلالها، كما أنها الوحيدة التي تدعم دعوة المجتمع المدني الفلسطيني للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قامت المنظمة بحشد الآلاف في نيويورك وواشنطن للمطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للفلسطينيين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل تحت شعار «يهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية للفلسطينيين»، واعتصم المئات من أنصار الحركة في مبنى الكابيتول بواشنطن ومحطة غراند سنترال للقطارات بنيويورك، وقامت المنظمة قبل ذلك بأسبوع بتنظيم مظاهرات في نيويورك لوقف القتال بدعم من حزب الاشتراكيين الديموقراطيين!

سبق ذلك مسيرة واشنطن، التي دعت إليها المنظمات اليهودية المناهضة للصهيونية، والتي شارك فيها ما يزيد على 5 آلاف يهودي أميركي من بينهم نحو عشرين من الحاخامات ورفعت أعلام فلسطين، مطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة يوم زيارة الرئيس «بايدن» لتل أبيب 17 أكتوبر الماضي، تحت شعار «لا تقتلوا باسمنا»!

لقد كان نشاط اليهود المناهضين للصهيونية وإسرائيل هذه المرة لافتا للنظر في مناكفة داعمي إسرائيل علانية، فلم يقتصر نشاطهم على المسيرات ورفع إعلام فلسطين، بل امتلك بعضهم الجرأة للتنقل بين فريق المناهضين لإسرائيل ثم لقاء اليهود الداعمين لإسرائيل ومحاورتهم كما شهدته بنفسي في مظاهراتهم في برنستون، حيث كان بعضهم يرفع شعارات «Jews against apartheid» (اليهود ضد الفصل العنصري) وJews in Solidarity with Palestine (اليهود في تضامن مع فلسطين) بعد أن يعرفوا على أنفسهم كيهود مناهضين لإسرائيل وحربها الهمجية!

إن هذه التطورات الأخيرة تؤكد على أهمية الفصل بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة استعمارية عنصرية، وعدم المساواة بين انتقاد إسرائيل، وما يفعله جنودها ومستوطنوها، وانتقاد اليهود واليهودية، ونحن في ذلك وإن كنا نتصرف بما تمليه الحقائق المشاهدة والمنطق والعدل، فإننا كذلك نمتثل لقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)!





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