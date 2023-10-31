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رصد المتغيرات

10/31/2023 11:19:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مما لا شك فيه أن إدارة الأزمات هي علم وفن في آن واحد، ولكنها من الناحية التطبيقية هي فن أكثر منها كعلم، لأنها تتعلق بموهبة القيادة من مهارات وقدرات فضلا عن الابتكار والإبداع الذي لا يمكن أن يكتسب بالمعرفة.
إن الإنذار المبكر يتمثل بضرورة الحيطة والحذر والرصد، وتحليل الإشارات المتطايرة من المحيط المباشر أو غير المباشر والتي تؤكد وجود أزمة، فمن هنا تكون الوقاية والاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع الحدث.
«تعليق».. ما نشاهده اليوم من رصد للمتغيرات في الساحة الإقليمية، والتي لها انعكاس على أمننا الوطني، فإن التعامل معها وتسويتها قبل انفجارها تجنب الدولة آثارها السلبية من تقليل الخسائر ووقف التدهور وتأمين المجتمع والمؤسسات، وحتى لا ننجرف في هذه المعمعة لابد من بناء «فريق عمل» للأزمة الذي يقدر الموقف تقديرا صحيحا وبدراسة محكمة «للموقف الإقليمي والعالمي والمحلي» ومدى انعكاسه على الأمن الوطني.
إن استشراف تطور الأحداث المقبلة يساعد على وضع الحلول وتوفير البدائل لمؤسسات الدولة، فمن هنا تبنى الخطط وتحدد الأولويات لمواجهة جميع الاحتمالات، (وكلما كان أصحاب القرار ذوي خبرات ومهارة كانت الخطط محكمة ودقيقة) وعلى هذا يتجلى التخطيط الإستراتيجي في مواجهة المخاطر والتحديات بفعالية واتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق النجاح على المدى البعيد.
وعلينا أن ندرك ما قاله الدكتور طلال أبوغزالة «نحن في مرحلة صعبة ولكن القادم أصعب» وما صرح به الرئيس الصيني شي جينبينغ «ما بعد كورونا لن يكون كما قبلها»، فمن هنا تبرز أهمية التنمية المستدامة والعمل في إدارتها وخاصة «الاكتفاء الذاتي»، حيث السبيل الأمثل والضمان الأجدى في التعامل مع التحديات.. ودمتم ودام الوطن.


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