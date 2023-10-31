الباحثون عن الحقيقة (2)

(MENAFN
- Al-Anbaa) في رحلة البحث عن الحقيقة جاءت كلماتنا، فالحقيقة حاضرة دوما، إن فتشت عنها.. ستجدها! حتى إن أصبت شيئا منها يكفي أن تسعى إليها، بصدق.
عطفا على المقالة السابقة، هناك نقطة رابعة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ألا وهي أن القضية مطروحة اليوم بحرارة ملتهبة، تفاصيلها ومستجداتها متداولة على مدار الساعة عبر القنوات ومواقع التواصل يشارك فيها العالم بأسره، وجميعنا مطالب بالتوعية، والدعاء، والتصدي للجهل، وألا نقلل أبدا من شأن أي مشاركة، فكل حركة محسوبة وكفيلة بإحداث فرق، وهذا ما حصل فعلا! بتنا نشاهد الغرب يتحدثون عما بلغهم من حقائق لم يعرفوها من قبل ! وشاهدوا توثيقات جرائم المحتل، لينذروا قومهم من الافتراءات والتلفيقات التي غيبهم إعلامهم فيها، وانتقلت الاعتصامات والمسيرات من شوارع العالم العربي إلى مختلف المدن في كل القارات تطالب بالحق الفلسطيني المسلوب.
فمن لم يسهم في بناء المعنويات، فلا يحطمها.
سلم العدو منك، ولم يسلم المسلمون من لسانك ويدك!
نحن ندعو إلى التعاون والتكاتف للإصلاح والعزة. فإن كان لك توجه مخالف..راجعه، وإن كان لك رأي شاذ استأثر به لنفسك! بالأصح استعذ بالله منه!
فالعالم مليء بالنماذج، ولنا ثقافتنا ومعاييرنا المرتبطة بعقيدتنا، والكثرة والنقصان ليست مقياسا للصواب والخطأ.
هذه مرحلة حرجة، تتشابك فيها الظنون، ويجد المرء نفسه في مواجهة مع ذاته!
فبين أحمق يسفه أصحاب المبدأ، وعبودية المال، وحب الملذات، واللهث خلف الظهور، ومن باع ضميره ليلبس على الناس دينهم، وذليل متهاون يغيظه أن يرى الإقدام والثبات!
جاء طوفان الأقصى ليقلب الواقع، تياره شديد، وأثره شديد، وهذا هو صراع الحق والباطل.. يستمر ويحتدم ويظهر الوجوه.
إن سلب الأرض قضية وجود وصمود.. مما يستلزم أن تحارب على كل الجبهات
بالجسد وبالكلمة،
بالحضور وبالرسالة،
باللفظ وبالرمزية،
بالنفس وبالمال.
المهم أن تكون على طريق الحق وتبذل ما تستطيع، فهو طريق الأشداء العقلاء، أما ما بعد ذلك فهو لله.
(فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين - الحجر: 98-99).
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