الباحثون عن الحقيقة (2)

MENAFN - Al-Anbaa) في رحلة البحث عن الحقيقة جاءت كلماتنا، فالحقيقة حاضرة دوما، إن فتشت عنها.. ستجدها! حتى إن أصبت شيئا منها يكفي أن تسعى إليها، بصدق.



عطفا على المقالة السابقة، هناك نقطة رابعة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ألا وهي أن القضية مطروحة اليوم بحرارة ملتهبة، تفاصيلها ومستجداتها متداولة على مدار الساعة عبر القنوات ومواقع التواصل يشارك فيها العالم بأسره، وجميعنا مطالب بالتوعية، والدعاء، والتصدي للجهل، وألا نقلل أبدا من شأن أي مشاركة، فكل حركة محسوبة وكفيلة بإحداث فرق، وهذا ما حصل فعلا! بتنا نشاهد الغرب يتحدثون عما بلغهم من حقائق لم يعرفوها من قبل ! وشاهدوا توثيقات جرائم المحتل، لينذروا قومهم من الافتراءات والتلفيقات التي غيبهم إعلامهم فيها، وانتقلت الاعتصامات والمسيرات من شوارع العالم العربي إلى مختلف المدن في كل القارات تطالب بالحق الفلسطيني المسلوب.

فمن لم يسهم في بناء المعنويات، فلا يحطمها.

سلم العدو منك، ولم يسلم المسلمون من لسانك ويدك!

نحن ندعو إلى التعاون والتكاتف للإصلاح والعزة. فإن كان لك توجه مخالف..راجعه، وإن كان لك رأي شاذ استأثر به لنفسك! بالأصح استعذ بالله منه!

فالعالم مليء بالنماذج، ولنا ثقافتنا ومعاييرنا المرتبطة بعقيدتنا، والكثرة والنقصان ليست مقياسا للصواب والخطأ.

هذه مرحلة حرجة، تتشابك فيها الظنون، ويجد المرء نفسه في مواجهة مع ذاته!

فبين أحمق يسفه أصحاب المبدأ، وعبودية المال، وحب الملذات، واللهث خلف الظهور، ومن باع ضميره ليلبس على الناس دينهم، وذليل متهاون يغيظه أن يرى الإقدام والثبات!

جاء طوفان الأقصى ليقلب الواقع، تياره شديد، وأثره شديد، وهذا هو صراع الحق والباطل.. يستمر ويحتدم ويظهر الوجوه.

إن سلب الأرض قضية وجود وصمود.. مما يستلزم أن تحارب على كل الجبهات

بالجسد وبالكلمة،

بالحضور وبالرسالة،

باللفظ وبالرمزية،

بالنفس وبالمال.

المهم أن تكون على طريق الحق وتبذل ما تستطيع، فهو طريق الأشداء العقلاء، أما ما بعد ذلك فهو لله.

(فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين - الحجر: 98-99).





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