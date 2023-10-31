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أحلام العصاري

10/31/2023 11:19:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الأحلام بشكل عام هي كل ما يخزنه العقل الباطن أو اللاوعي في عقل الإنسان، وإذا قمنا بالتطرق لهذا الشأن (الأحلام) فسوف نجد أن الحلم موضوع شائك وقضية اختلفت عليها الآراء سواء أكانت علمية أو روحانية.
اختلفت الآراء أيضا على وقت الحلم! فحلم الفجر غير حلم الليل، وحلم العصاري تميز بين الأحلام، وهذا يرجع لوضعية الإنسان، حيث يكون انتهى من غدائه وذهب لينال قسطا من الراحة «القيلولة»، فتصبح أحلام العصاري مزعجة نوعا ما وغريبة الأطوار، وهذا ينتج من أبخرة الطعام التي تترك بصمتها على هذه الأحلام إلى أن تصل بنا إلى «آخر يوم في حياتي».
في البدء، كل الشكر لأخي وصديقي المبدع الفنان «محمد الحملي» على دعوته الكريمة لحضور عرض مسرحية «آخر يوم في حياتي» الذي جعلني أعيش تجربة «أحلام العصاري».
من الصعب أن يعيش الإنسان بالغربة وهو وسط أسرته ومجتمعه، بل الأصعب أن تتحول تلك الغربة إلى الشعور بالموت، تلك هي مخلص وتيمة مسرحية «آخر يوم في حياتي»، قضية إنسانية كتب سطورها المؤلف أ. علي القاسم من خلال المدرسة العبثية، وقام بدمج حروف كلماتها بالرمزية لتعايش غربة الممثل أو الشخصية المحورية، لتكتشف في النهاية أنك تعيش واقعك المرير، ورغم تلك المرارة قام المخرج أ.عبدالله البدر من خلال رؤيته الإخراجية بوضع تلك المأساة في إطار كوميدي، وذلك هو الإبداع لكي لا تشعر بالتغريب، ويجعل المشاهد يتعايش مع الواقع المقدم له ليكتشف في نهاية المسرحية أنه كان يحلم بأحد أحلام العصاري.
سطور مقالنا اليوم لا تسلط الضوء على جزئية محددة، بل على العمل بأكمله؛ لأنه بالفعل عمل جماعي، وهذا ما ميز العرض، حيث نجد أن الكاتب من خلال حوارات الممثل والمخرج من خلال الرؤية الإخراجية أعطى لجميع الممثلين مساحة تمثيلية متقاربة، والكل يعمل من خلال تيمة محددة هي «أحلام العصاري»، ومحاكاة الواقع والضغوط النفسية التي يعيشها الإنسان إلى أن نصل إلى أن ما كنا نشاهده ليس آخر يوم في حياتي، بل هو حلم من أحلام العصاري.
مسك الختام: لم أسلط في مقالنا على شخصية بحد ذاتها؛ لأن الجميع أدوا أدوارهم بإبداع وتميز في مسرحية «آخر يوم في حياتي»، وشهادتي مجروحة بالمخرج والمبدع الفنان محمد الحملي ولكن أبدعت، ولن أحلل وأفكك لكل من زهرة عرفات وفهد البناي ومحمد رمضان، لأنكم بالفعل أبدعتم وأمتعتمونا.


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