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أسئلة.. في الظلام

10/31/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعم.. أمر مزعج للغاية أن ينقطع التيار الكهربائي عن البيوت والمصانع والمتاجر لأكثر من ساعتين يومياً.
وتأكيداً لا توجد لدينا استعدادات للتعامل مع تكرار هذا الانقطاع خاصة أنه ليس مبرمجاً، كما يحدث في الصيف، ويتم فجأة دون سابق إنذار.
ولنبدأ ببيان «المكاشفة» الذي أصدره مجلس الوزراء على لسان المتحدث الرسمي المستشار سامح الخشن الذي أبى أن يترك المصريين يتخبطون «في الظلام» بين «فتاوى» مواقع التواصل وتفاسير «علماء» إكس (تويتر سابقاً) وتحليلات خبراء فيسبوك العظام.
يحدد مجلس الوزراء أسباب الانقطاع الذي بدأ السبت الماضي بارتفاع درجة الحرارة عن مثيلاتها العام الماضي، وانخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة (الرياح - الشمس - المياه) عن الفترة نفسها للعام السابق، الأمر الذي نتج عنه زيادة الحمل على استهلاك الغاز الطبيعي بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، تزامن ذلك مع انخفاض كميات الغاز المستوردة من 800 مليون قدم مكعبة يومياً إلى (صفر)!! لذلك تم تخفيض الأحمال حرصاً على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن لحين عودة الأمور إلى ما كانت عليه.
دعونا نتفق على أن انقطاع الكهرباء في حد ذاته أمر مزعج، ونتفق على شكر مجلس الوزراء لمكاشفته الشعب، لكن لتسمح لنا حكومتنا الرشيدة بالرد على أسئلة مباشرة:
٭ هل توقف الغاز المستورد تماماً إلى مستوى (صفر) وهو الغاز القادم من الكيان العبري تحديداً - يعني أننا نعتمد بشكل مؤثر عليه كمصدر لإنتاج الكهرباء؟
٭ وفي إطار حالة «الشفافية والمكاشفة» التي تعيشها حكومتنا الرشيدة مع شعب المحروسة.. لماذا لم تسارع منذ السبت الماضي للإعلان عن وجود مشكلة في الكهرباء و«إعلام» المقيمين على أرض مصر ليتعاملوا مع الوضع المؤقت؟
٭ لماذا تراجع إنتاجنا وصادراتنا من الغاز خلال النصف الأول للعام الحالي، فمصر تنتج نحو 70 مليار متر مكعب سنويا، وتصدر نحو 6 مليارات منها الى أوروبا، وكانت صادراتنا من الغاز الطبيعي لأوروبا في العام الماضي 2022 مرتفعة بنسبة 140% عن عام 2021 وبلغت قيمتها 8.4 مليارات دولار، فماذا حدث هذا العام؟
لا شك أننا سنتأثر اقتصادياً بالحرب الدائرة على حدودنا الشرقية - حفظ الله أهلنا في غزة وكل فلسطين - ولا شك أن شعب مصر معتاد ومستعد لتحمل الصعاب، ولكن أعتقد أننا بحاجة شديدة إلى مزيد من سياسة «المكاشفة والمصارحة»!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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