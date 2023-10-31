أسئلة.. في الظلام

(MENAFN
- Al-Anbaa) نعم.. أمر مزعج للغاية أن ينقطع التيار الكهربائي عن البيوت والمصانع والمتاجر لأكثر من ساعتين يومياً.
وتأكيداً لا توجد لدينا استعدادات للتعامل مع تكرار هذا الانقطاع خاصة أنه ليس مبرمجاً، كما يحدث في الصيف، ويتم فجأة دون سابق إنذار.
ولنبدأ ببيان «المكاشفة» الذي أصدره مجلس الوزراء على لسان المتحدث الرسمي المستشار سامح الخشن الذي أبى أن يترك المصريين يتخبطون «في الظلام» بين «فتاوى» مواقع التواصل وتفاسير «علماء» إكس (تويتر سابقاً) وتحليلات خبراء فيسبوك العظام.
يحدد مجلس الوزراء أسباب الانقطاع الذي بدأ السبت الماضي بارتفاع درجة الحرارة عن مثيلاتها العام الماضي، وانخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة (الرياح - الشمس - المياه) عن الفترة نفسها للعام السابق، الأمر الذي نتج عنه زيادة الحمل على استهلاك الغاز الطبيعي بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، تزامن ذلك مع انخفاض كميات الغاز المستوردة من 800 مليون قدم مكعبة يومياً إلى (صفر)!! لذلك تم تخفيض الأحمال حرصاً على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن لحين عودة الأمور إلى ما كانت عليه.
دعونا نتفق على أن انقطاع الكهرباء في حد ذاته أمر مزعج، ونتفق على شكر مجلس الوزراء لمكاشفته الشعب، لكن لتسمح لنا حكومتنا الرشيدة بالرد على أسئلة مباشرة:
٭ هل توقف الغاز المستورد تماماً إلى مستوى (صفر) وهو الغاز القادم من الكيان العبري تحديداً - يعني أننا نعتمد بشكل مؤثر عليه كمصدر لإنتاج الكهرباء؟
٭ وفي إطار حالة «الشفافية والمكاشفة» التي تعيشها حكومتنا الرشيدة مع شعب المحروسة.. لماذا لم تسارع منذ السبت الماضي للإعلان عن وجود مشكلة في الكهرباء و«إعلام» المقيمين على أرض مصر ليتعاملوا مع الوضع المؤقت؟
٭ لماذا تراجع إنتاجنا وصادراتنا من الغاز خلال النصف الأول للعام الحالي، فمصر تنتج نحو 70 مليار متر مكعب سنويا، وتصدر نحو 6 مليارات منها الى أوروبا، وكانت صادراتنا من الغاز الطبيعي لأوروبا في العام الماضي 2022 مرتفعة بنسبة 140% عن عام 2021 وبلغت قيمتها 8.4 مليارات دولار، فماذا حدث هذا العام؟
لا شك أننا سنتأثر اقتصادياً بالحرب الدائرة على حدودنا الشرقية - حفظ الله أهلنا في غزة وكل فلسطين - ولا شك أن شعب مصر معتاد ومستعد لتحمل الصعاب، ولكن أعتقد أننا بحاجة شديدة إلى مزيد من سياسة «المكاشفة والمصارحة»!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
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