معارف للتعليم تقيم البرنامج الوردي

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت معارف للتعليم، الفعالية الوردية وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي تحتفي به دول العالم طيلة شهر أكتوبر من كل عام. واستهلت الحملة التي تحت شعار "النتيجة خير"، التي أقيمت في نادي الفروسية بالتعاون مع جمعية زهرة.
وبينت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي شدا الدهش، أن هذا البرنامج يأتي كجزء من التحرك العالمي لمواجهة هذا المرض وضمن مسؤولياتها لتحقيق رسالتها العلمية والمجتمعية، وذلك من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية للمجتمع والتي تعمل على تحسين جودة حياة مرضى السرطان والمتعافين منه.
وأضافت أن البرنامج تضمن عدة أركان متنوعة منها ركن توعوي تثقيفي، ورسم على الكانفس، والرماية، إضافه إلى الرسم على الشنط وببل باث، صاحبها استعراض لركوب الخيل والقفز على الحواجز والرماية بحضور المتعافيات من رحلة التعافي من المرض مقدمين النصائح التي تساعد في تجاوز المرض.
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