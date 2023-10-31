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معارف للتعليم تقيم البرنامج الوردي

10/31/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت معارف للتعليم، الفعالية الوردية وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي تحتفي به دول العالم طيلة شهر أكتوبر من كل عام. واستهلت الحملة التي تحت شعار "النتيجة خير"، التي أقيمت في نادي الفروسية بالتعاون مع جمعية زهرة.
وبينت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي شدا الدهش، أن هذا البرنامج يأتي كجزء من التحرك العالمي لمواجهة هذا المرض وضمن مسؤولياتها لتحقيق رسالتها العلمية والمجتمعية، وذلك من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية للمجتمع والتي تعمل على تحسين جودة حياة مرضى السرطان والمتعافين منه.
وأضافت أن البرنامج تضمن عدة أركان متنوعة منها ركن توعوي تثقيفي، ورسم على الكانفس، والرماية، إضافه إلى الرسم على الشنط وببل باث، صاحبها استعراض لركوب الخيل والقفز على الحواجز والرماية بحضور المتعافيات من رحلة التعافي من المرض مقدمين النصائح التي تساعد في تجاوز المرض.

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