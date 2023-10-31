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نوبكو تختتم مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي بـ 14 اتفاقية

10/31/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي الذي انعقد في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض سابقًا)، في الفترة من 29 إلى 31 اكتوبر 2023 برعاية من وزير الصحة فهد الجلاجل وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء القطاع الصحي.
وجاءت مشاركة نوبكو بجناح يستعرض أهم الابتكارات والحلول الجديدة في تقديم أفضل الممارسات في مجال سلاسل الإمداد الطبية والخدمات اللوجستية، إلى جانب أهمية وجودها في الملتقى لبناء العلاقات وتعزيز الشراكات القائمة مع الجهات في القطاعين العام والخاص ، والتي تسهم من خلالها في دعم وتطوير خدماتها في المملكة ضمن منظومة صحية متكاملة تعمل بانسجام تام لتحقيق أهداف رؤية 2030، في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
إلى جانب المشاركة في ملتقى الصحة العالمي، وقّعت نوبكو 14 اتفاقية من مذكرات تعاون وتفاهم مع عدة جهات صحية وشركات دوائية لتطوير فرص الاستثمار في القطاع الصحي، ولعل أهم ما جاء ضمن تلك الاتفاقيات هي الاتفاقية الأولية لتوطين صناعة الأنسولين في المملكة، والتي تسعى إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية، ممثلةً بوزارات الصحة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار و بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حيال توطين الصناعات الطبية والدوائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة.
وتؤكد نوبكو دورها في تمكين القطاع الصحي الحكومي بتقديم أفضل الأساليب الحديثة والموثوقة لتوفير سلاسل إمداد طبية شاملة والتي تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد الوطني وتطوير حلول الأعمال الصحية.

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