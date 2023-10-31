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Azar تطلق خاصية اختر وطابق لخصوصية أكثر للمستخدمين

10/31/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة هايبر كونيكت المالكة لتطبيق "أزار- Azar"، الشهير، تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية القائم على "الفيديو شات"، عن عقد تعاون جديد مع رائدة الأعمال المبدعة "نور ستارز"، إحدى أبرز صانعي المحتوى على يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعتبر نور من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في السعودية وقد حصلت مؤخ ًرا على جائزة المرأة العربية لعام 2023 في مجال صناعة المحتوى.
ويأتي هذا التعاون ضمن حملة (اختيارك بكيفك) التي تستهدف تسليط الضوء على دور المرأة العربية في تطوير المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، والتي ستستمر لثلاثة أشهر قادمة.
ومن مميزات هذا التطبيق أنه يمكنك الاستمتاع بتطبيق فلاتر الفيديو المتنوعة وملصقات التعرف على الوجه أثناء مكالمة فيديو، وإذا قمت بإرسال دردشة إلى الطرف الآخر أثناء الفيديو المكالمة تتم ترجمتها إلى اللغة الأصلية للطرف الآخر.

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