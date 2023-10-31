Azar تطلق خاصية اختر وطابق لخصوصية أكثر للمستخدمين

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة هايبر كونيكت المالكة لتطبيق "أزار- Azar"، الشهير، تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية القائم على "الفيديو شات"، عن عقد تعاون جديد مع رائدة الأعمال المبدعة "نور ستارز"، إحدى أبرز صانعي المحتوى على يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعتبر نور من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في السعودية وقد حصلت مؤخ ًرا على جائزة المرأة العربية لعام 2023 في مجال صناعة المحتوى.
ويأتي هذا التعاون ضمن حملة (اختيارك بكيفك) التي تستهدف تسليط الضوء على دور المرأة العربية في تطوير المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، والتي ستستمر لثلاثة أشهر قادمة.
ومن مميزات هذا التطبيق أنه يمكنك الاستمتاع بتطبيق فلاتر الفيديو المتنوعة وملصقات التعرف على الوجه أثناء مكالمة فيديو، وإذا قمت بإرسال دردشة إلى الطرف الآخر أثناء الفيديو المكالمة تتم ترجمتها إلى اللغة الأصلية للطرف الآخر.
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