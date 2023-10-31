Wednesday, 01 November 2023 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية ودعمها اللا محدود للقضية الفلسطينية

10/31/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ مؤتمر المائدة المستديرة في لندن عام 1935 والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وحتى اليوم قدمت المال والرجال والمواقف السياسية القوية والصلبة دعما للقضية الفلسطينية، وقدمت الشهداء في الحروب العربية وتكبدت أعباء اقتصادية جراء انتهاجها لسياسة المقاطعة دعما للقضية.. وكل القصة معروفة لدينا جميعا.. ما استجد أن مخطط الربيع العبري يراد له أن يستنسخ عبر بوابة غزة والتصعيد الأخير.. وأدواته الذين يعتقدون أن خرافة مهديهم لن تتحقق إلا بإكثار الهرج والمرج.. وتنظيم الإخوان، والصهيونية العالمية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر من مواقفنا العظيمة لحل القضية.. نستحضر من ذاكرة التاريخ المشرف لمواقفنا مؤتمر فاس عام 1981م ومشروع الملك فهد حينما كان وليا للعهد.. وحل الدولتين الذي أصبح مشروعا عربيا.. لنثبت هذا المشهد في الذاكرة بكل تفاصيله، وننتقل للعام 2023م كانت إسرائيل في أضعف حالاتها تعاني أزمات اقتصادية وانقساما داخليا.. وتستجدي التطبيع مع المملكة العربية السعودية.. والمملكة وضعت شروطا أشركت فيها السلطة الفلسطينية.. ومن أهمها دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.. وكان الضامن الدولي الولايات المتحدة الأمريكية.. وغير ذلك من الشروط التي تصب في صالح القضية الفلسطينية.. ما حصل.. أن إيران.. والإخوان، والصهيونية العالمية.. وتجار القضية.. وجدوا أن الحل هذا سيقضي على أحلامهم وسيقطع الطريق على متاجرتهم، وسيتحقق السلام، وستقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. وسيدفن حلمهم الذي لن يتحقق (الشرق الأوسط الجديد). ومنذ الدقيقة الأولى وقياداتنا الرشيدة وعلى رأسهم سمو سيدي ولي العهد حفظه الله يصلون الليل بالنهار لإيقاف آلة القتل الإسرائيلية.. والتي كانت هذه الحرب فرصة ذهبية لتوحيد الصهاينة وتقوية موقفهم وهم الذين كانوا قبل 7 أكتوبر في أضعف حالاتهم.. المهم أن بلادنا عملت ما لم يعمله العرب مجتمعين لحماية الفلسطينيين.. فقد حشدت بلادنا كافة جهودها السياسية الضاغطة على المجتمع الدولي لوقف التصعيد في غزة، حيث قام وزير خارجيتنا الأمير فيصل بن فرحان بزيارات مكوكية لمعظم عواصم القرار العالمي والعواصم المؤثرة لوقف هذا التصعيد الذي قدمته حماس لإسرائيل على طبق من ذهب.. لتبدأ حملات منظمة وممنهجة ومعد لها سلفا لشيطنة السعودية، وتخوين قادتنا، وأنها التي سهلت مذبحة غزة وأنها السبب في نكبات فلسطين.. وخرجت مظاهرات غوغائية تحركها تنظيمات وأحزاب إخوانية وصفوية وصوفية وصهيونية أيضا ترفع شعارات جوفاء.. وتسقط كل نكسات الفلسطينيين علينا.. وأيضا لم يوفروا حتى مصر والأردن.. المخطط ليس غزة.. الهدف من كل ذلك دفن عملية السلام.. واستمرار حالة التوتر قائمة فهناك أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية من مصلحتها بقاء حالة اللا سلم واللا حرب.. والدفع بمناوشات وحروب مؤقتة لاستمرار الوضع كما هو عليه.
ما يهمنا كسعوديين.. أن نثق في حكمة قيادتنا ونقف صفا واحدا خلفها.. وألا يتبنى البعض بحسن نية خطاب الغوغاء العرب المؤدلجين الذين تحركهم أحزاب وتنظيمات تتكسب من الحروب، وتناصبنا العداء.
باختصار لا يوجد بلد على وجه الأرض دعم فلسطين كما فعلت السعودية.. ولن يسمح السعوديون بمزايدات المزايدين على مواقفنا، من أصحاب الشعارات الجوفاء والبطولات الكلامية خلف المايكرفونات.
حفظ الله بلادنا أقدس وأطهر وطن.. وحفظ ولاة أمرنا حراس العقيدة والدين.. والشعب السعودي العظيم أحفاد الصحابة الفاتحين.

MENAFN31102023000089011017ID1107349126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث