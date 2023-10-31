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تأمين للجميع

10/31/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) طالما كان الاهتمام بالوقاية والصحة العامة على رأس أولويات الحكومة السعودية منذ البدايات الأولى لتوحيد المملكة وبناء الدولة السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وصولًا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وما يوليانه من دعم واهتمام للقطاع الصحي عبر تطوير خدمات الرعاية الصحية وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات سعيًا لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي وُضعت لتضمـن للوطـن وللأجيال القادمـة حيـاة صحيـة مزدهـرة تسـودها السـلامة والصحـة.
وترجمة لهذا الاهتمام، رأينا التطور الملحوظ الذي بات يشهده هذا القطاع على اختلاف مستوياته، نظرًا لما يمثله من أهمية في حياة وصحة وسلامة أبناء هذا الوطن المعطاء، وكذلك جميع المقيمين على أراضيه، وفي سبيل ذلك وضعت رؤية المملكة خطة استراتيجية لوزارة الصحة بهدف ضمان تطبيق برنامج تحول القطاع الصحي، وأخذت على عاتقها ومن خلال هذه الإستراتيجية أن تصل جميع خدماتها إلى كل أفراد المجتمع وفي كل قطر من أقطار مملكتنا الحبيبة، فأصبحت جميع قطاعات الصحة تشهد يومًا بعد الآخر تنفيذ العديد من المشاريع الصحية والتنموية لتواكب ما تعيشه المملكة من نمو بشري وتطويري، لتقابل ذلك الوزارة بحراك تنموي هدفه توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، وتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص ومراقبة أدائه.
قبل ساعات واستمرارًا لمراحل التحول والتطور التي يشهدها القطاع الصحي، أسعدنا معالي وزير الصحة بإعلانه عن إتاحة التأمين الوطني لجميع المواطنين مدى الحياة مع تحمل الدولة تكاليف العلاج مهما بلغت، وفي رأيي وبرغم تأخر تطبيق نظام التأمين، لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتى أبدا، وهو ما سنلمسه جميعًا على أرض الواقع منتصف العام المقبل الذي حدده وزير الصحة كموعد أقصى لبدء تطبيق هذا النظام الذي يسهم في تحقيق الجودة والكفاءة في توفير الخدمة للجميع وفق آلية تأمين تضمن استدامة تقديم الخدمة لجميع المواطنين دون استثناء.
ولا شك أن هذه الخطوة من شأنها دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة رؤيتها الطموحة، حيث يضع نظام التأمين الصحي الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم على مراحل متتابعة خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، إضافة إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقًا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.
ولعل من أهم مزايا هذا النظام وفقًا لما أعلنه وزير الصحة أن التأمين سيكون ممولًا من الدولة بالكامل، كما أن التأمين ليس له تجديد سنوي، بل يستمر مدى الحياة، وهذه الخاصية من وجهة نظري تعتبر من أهم خصائص التأمين الوطني، وأيضًا عدم تحديد حد للصرف، أي أن التغطية للمواطن ستكون متاحة مهما كانت الإجراءات، كما ستكون تغطية كاملة، بالإضافة إلى أن التأمين لن يتطلب موافقات مسبقة، كما تكمن أهمية هذا النظام في حرصه على الوقاية وعلى مؤشرات الصحة الوطنية، علاوة على عمله على زيادة عمر الإنسان، كما أن طريقة الدفع الوحيدة في هذا النظام هي دفع باتجاه الصحة وليس فقط باتجاه العلاج.
الأكيد أن القطاع الصحي بعد إقرار نظام التأمين الصحي وفي ظل هذه المزايا سيكون مقبلًا على نمو كبير مدعومًا بالنمو الاقتصادي والنمو السكاني والطلب المتزايد على الخدمات الصحية واستراتيجية التحول الحكومي في القطاع الصحي، وما ارتبط بها من عمليات خصخصة ودعم وتحفيز للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة بما يتواكب مع رؤية بلادنا التي وضعت معادلة الريادة العالمية للقطاع الصحي من خلال ((الانتقال من التركيز على الألم إلى الاستثمار في الأمل، والاهتمام بالوقاية العلاجية، والتركيز على المستفيد وليس على السرير فقط)).

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