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الفجوة بين الأجيال في السينما المصرية

10/31/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت كثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية في تصوير الجانب الثقافي العميق في مجتمعاتها. بعض الأعمال الفنية كالمسلسل المصري الرائع (ذئاب الجبل) الذي استلهم من الريف المصري جانبه الثقافي وخلفيته الاجتماعية، نجدها تضع الثقافة المحلية نصب عينيها، فقد نجح القائمون عليه في نقل صورة حقيقية للحياة الثقافية المصرية وبوجه خاص حياة الريف. يمكن استكشاف مظاهر مختلفة ومتعددة لما يعرف بالفجوة بين الأجيال بين مسلسلات اليوم ومسلسلات الأمس. طرحنا مسلسل (ذئاب الجبل) كنموذج مقابل للدراما التلفزيونية المصرية اليوم التي خرجت حرفيا عن سياق الحياة المصرية، وأصبحت تنقل حياة استهلاكية أقرب لنمط الثقافة الأمريكية. فالأعمال المصرية اليوم، في السينما والتلفزيون، لم تعد مرآة حقيقية تعكس واقع الحياة المصرية. وحتى لا نختزل الثقافة المصرية في حياة الريف فهناك أيضا مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي) الذي يصور حياة المصريين في المدن أدق تصوير. تستطيع اكتشاف حياة المصريين في الحارة الشعبية وتقاليد الشعب المصري وأسلوب حياته. وكيف نجح نور الشريف في تقمص دور الأب التقليدي الصارم، وكيف نجحت عبلة كامل في تقمص دور السيدة المصرية الأصيلة التي جسدت المقولة الشرقية الشهيرة (وراء كل رجل عظيم امرأة).
هل تعبر الأعمال الفنية المصرية اليوم عن الهوية الجمعية لجيل الشباب في مصر، أم تعبر عن الفجوة بين الأجيال، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في كل المجتمعات؟ في واقع الأمر إن الأعمال الفنية، ليس في السينما المصرية فحسب، أصبحت تتأثر بنمط الحياة الأمريكي (American Life Style) وأصبحت تستلهمه وتحوله لقالب محلي. ويمكن تبين هذا التأثر بالثقافة الأمريكية في الأعمال الفنية الهندية والكورية كذلك، في أسلوب الرقص والغناء والملبس والمأكل، فالأعمال السينمائية لم تعد تساهم في تصوير الحياة الثقافية للمجتمعات نظرا للتأثير الطاغي للثقافة الأمريكية في بقية شعوب العالم. فالقضية ليست صراعا بين الأجيال في الحقيقة.
يمكن ملاحظة الصراع بين الأجيال في مسلسلات وأفلام مصرية كما هي موجودة في الأعمال الفنية الهندية وحتى الغربية، ونشوء ثقافة الشباب التي تدور حول محور الفردية والاعتماد على الذات، وهي مرحلة ممتدة من انفصال الأفراد عن الروابط والقيود التقليدية، وهي كما أسلفنا ظاهرة كونية وطبيعية يمكن أن تحدث في أي مجتمع. وتصوير العوامل الاجتماعية المؤثرة في ملامح الأجيال وتغيرها وتحولاتها والتحديات التي تواجهها، مهمة جسدتها كثير من الأعمال الفنية، ولا يعني ذلك تأثرها بثقافة أخرى مهيمنة، ولكن الأعمال الفنية على المستوى العالمي بدأت فعليا تخرج عن سياقها الثقافي وتدخل مرحلة جديدة يمكن اعتبارها مرحلة القولبة الثقافية وفق نمط الحياة الأمريكية. تلاحظ ذلك بشكل واضح في الأفلام الهندية الجديدة التي أصبحت نماذج مكررة للأفلام الأمريكية، ولم تعد تعرض الرقصات والأغاني والأزياء الهندية التقليدية التي عرفت بها في حقبة التسعينيات الميلادية.
الأعمال الفنية سواء أكانت مسلسلات أو أفلامًا أو أغاني بدأت في الواقع تخرج عن سياقاتها الثقافية، وبالتالي أخذت تفقد بريقها ونكهتها الخاصة. فالعامل الرئيس لنجاح مسلسل مثل (لن أعيش في جلباب أبي) أنه استطاع نقل إحساس الشارع المصري وثقافته بدقة عالية، وإتقان يصل مستوى الاحترافية. فالمسلسل يكاد يخلو من أي تأثيرات ثقافية أجنبية، وهنا يكمن السر في جمالية المسلسل. في حين أن جل الأعمال الجديدة أخذت تنجذب تجاه أسلوب صناعة الأفلام الأمريكية وبالتالي فقدت سر النجاح الحقيقي، وهو اللمسات الثقافية المستوحاة من الشارع وحياة الناس البسطاء.

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