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الإسعافات الأولية وحقيقة أرواح القطط السبعة

10/31/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) هل رأيت أحدًا على وشك الموت؟ أو ربما كنت أنت هذا الشخص! وفتحت لك الحياة أبوابها مرة أخرى، كثيرون هم الذين عادوا من الموت لأن في العمر بقية، أو كما يقول البعض إنه ((كالقطط بسبعة أرواح))!، ولكن صحيح.. هل للقطط فعلاً سبعة أرواح؟!.
أغلب الحضارات من الصين إلى جزر المالوين ((الفولك- لاندز)) لديها أثر من هذه الأسطورة، وقيل أن لها تسعة أرواح، ثلاث لتلعب، وثلاث لتهرب وثلاث أخيرة لتبقى، لكن روح الإنسان سماوية لذلك هي مختلفة، هي روح واحدة، يتنازع عليها الموت والحياة، فأيهما سبق الآخر، مات الإنسان أو نجا.
ولأن حب الحياة غريزة، حاول الإنسان مقاومة الموت، فاخترع طرقًا عديدة للبقاء حيًا، فكانت بداية الإنعاش القلبي الرئوي بطرق بدائية في القرن الثامن عشر، ومن بينها تدفئة المصاب، فتح المجرى التنفسي بإمالة الرأس للخلف ودفع الهواء عن طريق الفم، وتدليك الصدر، وقد وُصِفت تقنيات مماثلة يعود استخدام بعضها إلى أوائل القرن السابع عشر في أوروبا والصين.
في الإمبراطورية الرومانية كانت هناك تعليمات تُقرأ في الكنائس، تصف خطوات مساعدة الأشخاص الغرقى، والمخنوقين، والمتجمدين، ويعتبر أول مثال على تدريب الإسعافات الأولية.
في عام 1782، نُشرت قصة عودة طفل بعمر خمسة أعوام للحياة بعد غرقه كمعجزة، وذلك بعد مرور عشرين دقيقة، سلم الطفل لوالديه بعد انتشاله من النهر على أنه متوف، حيث لم تظهر عليه أي علامات للحياة، ولكن والداه أدركا أنه حي، فخلعا عنه ملابسه وضربا ظهره وفركا جسده بقماش مغموس في الكحول، وغمرا قدميه بماء دافئ، وحاولا إخراج الماء من فمه، فتنفس الطفل وعاد للحياة وكأن لم يصبه شيء.
وبقدوم القرن العشرين أصبحت الحياة أكثر تطورًا، والمخاطر التي تحيط بالإنسان أكثر تعددًا، فزادت حوادث الدهس، الغرق، الإصابة بالصواعق الكهربائية والاختناق بالمواد السامة، فكان لابد من تطور وسائل الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية، وإنتشار مراكزها وزيادة نسبة المدربين عليها.
واخترع الجراح الأمريكي كلود بيك الإنعاش بواسطة جهاز الصدمات الكهربائية لتمكين الجراحين من إنقاذ مرضاهم إذا ما توقف قلب أحدهم أثناء عملية جراحية، وأثبتت جدواها، فانتشرت أجهزة للصدمات الكهربائية في شوارع الدول الأوربية مرفقة بهاتف للاتصال بالإسعاف وتنفيذ الخطوات اللازمة للانعاش بواسطة الجهاز تحت إشراف طبي مباشر.
عملية الإنعاش القلبي الرئوي، واحدة من التقنيات الضرورية التي من الممكن أن يتعلمها كل الناس، بهدف إنقاذ حياة إنسان على وشك الموت، التأخير في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب، يضعف فرص إعادة القلب للعمل بنسبة تصل لنحو 10% لكل دقيقة تأخير، أي أنه في حالة التأخير لمدة 10 دقائق كاملة، فإن فرص بقاء المصاب على قيد الحياة تكون ضئيلة جدًا إن لم تكن معدومة.
في كل شارع لا بد أن يتواجد شخص يستطيع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي، وعلى متن كل طائرة يجب أن يكون هناك شخص يعرف كيف ينقذ حياة إنسان، بدلاً من البحث عن طبيب من بين الركاب.
أكد عدد من الخبراء أن تعليم تلاميذ المدارس الابتدائية طرق الإسعافات الأولية، خاصة إنعاش القلب وغيرها من المهارات المنقذة للحياة من سن التاسعة يساعد فى انخفاض معدلات السكتة القلبية، لذلك اقترح أن تكون مادة الإسعافات الأولية والإنقاذ من ضمن ما يتعلمه طلاب المدارس، وإعطاء دورة الدعم الأساسي للحياة (BLS) لكل المتقدمين للحصول على رخص القيادة.
نحن نتصور مستقبلًا يمتلك فيه كل مواطن أو مقيم في السعودية المعرفة والمهارات اللازمة للاستجابة الأولى الفعالة في حالات الطوارئ، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية أو هذا التصور إلا من خلال الدعم عبر كل القنوات والوسائل، وزيادة برامج التدريب وفرصه، وتوفير المعدات التي يسهل الوصول إليها في كل مكان على أن تتم صيانتها بشكل جيد.

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