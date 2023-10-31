Wednesday, 01 November 2023 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حين تكون ازدواجية المعايير الغربية ذريعة للقتل

10/31/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) بمنتهى الصلف تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي تحديها المجتمع الدولي، وتقصف المدنيين الأبرياء العزل في قطاع غزة بالصواريخ والقذائف المحرمة دوليا مثل قنابل الفوسفور الأبيض التي يمنع القانون الدولي استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، لما لها من آثار وخيمة على الصحة العامة. ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك، بل استمرت في تماديها وازدرائها القوانين والمعاهدات الدولية، ضاربة بها عرض الحائط وهي تستهدف المدارس والمستشفيات ودور العبادة، بما يشكل جرائم حرب ثابتة ومتكاملة الأركان.
فقد تجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي (حتى لحظة إعداد المقال) الـ8500 مدني، بينهم 3544 طفلا و2009 امرأة و467 مسنا، بينما وصل عدد المصابين والجرحى إلى أكثر من 20 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 2000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض من المدنيين.
هذه الأوضاع المزرية دفعت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتخلي عن تحفظه المعروف، فطالب من منصة مجلس الأمن الدولي إسرائيل بالكف عن استهداف المدنيين، وأشار إلى أن الشعب الفسلطيني ((ظل يعاني العنف واحتلالا مستمرا منذ أكثر من 75 عاما، ورأوا أراضيهم تلتهمها المستوطنات، بعد أن خُنِقَ اقتصادُهم، ثم نزحوا عن أراضيهم، وهُدمت منازلهم، وتلاشت آمالهم في التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم)).
لم يكد المسؤول الأممي الرفيع ينتهي من حديثه حتى هاج ساسة إسرائيل، ووجهوا إليه أقذع الشتائم وأسوأ أنواع الإهانات والإساءات دون مراعاة أنه يقود أعلى منظمة دولية معنية ببسط السلام والاستقرار، لكنها لغة السباب التي اعتادت عليها دبلوماسية الاحتلال، ولم تعد تثير استغراب أحد.
وأمام إصرار ساسة إسرائيل على التمادي في هجومهم الدموي على المدنيين في غزة، ورفضهم مجرد التفاهم مع المجتمع الدولي، والاستماع لأصوات العقل التي حذرت من المضي في هذا الطريق المظلم الذي يقود إلى تراكم المرارات والإحساس بالغبن، مما يهدد باندلاع أعمال عنف مضادة، لم تجد الدول العربية غير اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقدم بمشروع قرار لوقف دائرة العنف، وتوفير الحماية للمدنيين.
ففي يوم 27 أكتوبر الماضي، تقدمت المملكة الأردنية بمشروع قرار نيابة عن المجموعة العربية، ندّد بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية، ودعا إلى إقرار هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية، وتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء فورا وبكميات كافية، ووصول المساعدة الإنسانية بلا عوائق.
وحاز مشروع القرار أغلبية ساحقة، حيث أيدته 120 دولة وعارضته 14 فقط، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة، وتمت إجازة القرار وسط عاصفة من التصفيق المدوي، مما يؤشر بوضوح إلى اتجاهات الرأي العالمي حول هذه القضية.
اللافت في الأمر هو أن الموافقة على القرار أظهرت الانقسام الحاد الذي أصاب معسكر الدول الغربية التي كانت تساند الموقف الإسرائيلي عند بداية الأحداث، فبينما أيدته فرنسا امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت ضده النمسا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن القرار لا يكتسب أي صفة إلزامية، فإن إجازته بهذه الأغلبية الساحقة، والانقسام الذي أصاب المعسكر الغربي يحملان مؤشرات بالغة الدلالة على حجم العزلة التي تعيشها إسرائيل، ومقدار الغضب الذي أحدثته هجماتها البربرية الوحشية على الأطفال والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ولعل ذلك هو ما يبرر ردة الفعل العنيفة التي أبدتها تل أبيب فور إعلان نتيجة التصويت على القرار، حيث سارعت دبلوماسيتها المتشنجة - كالعادة - إلى إطلاق وابل من الشتائم بحق الدول التي أبدت موافقته عليه، ووصفتها بكلمات أقل ما يقال عنها أنها تشرح بوضوح الدرك السحيق الذي وصلت إليه وزارة خارجيتها.
ولم تقتصر دائرة الرفض والتململ من ممارسات إسرائيل الهمجية، وتسببها في شيوع حالة من التوتر العالمي على الدول العربية والإسلامية فقط، بل إن كل المنظمات الحقوقية الدولية أبدت بشجاعة رفضها هذه السياسات غير المسؤولة التي تضع العالم على فوهة بركان.
فقد حذرت منظمة ((هيومن رايتس ووتش))، على لسان المسؤولة في المنظمة ديبورا براون، من مغبة التجاوزات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن قطع تل أبيب الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة يشكل غطاء لفظائع جماعية، ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين، ويسهم في الإفلات من العقاب.
كما طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل، التي تكثف قصفها وتوسع هجماتها البرية، بالوقف الفوري لهجماتها العشوائية وغير المتناسبة، التي تسببت في مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وإعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، كي تتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين.
بدورها، أدانت منظمة الصحة العالمية تجاوزات تل أبيب بحق المستشفيات والمراكز الطبية. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) رفضه الاعتداءات بحق المدنيين.
أما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فقد أدانت بشدة ((سياسات العقاب الجماعي التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة)). وأكدت المتحدثة باسمها، رافينا شمداساني، أن ما تقوم به تل أبيب من عقاب الجماعي يعتبر جريمة حرب.
المؤسف أنه على الرغم من تلك المواقف القانونية الدولية الواضحة، فإن دولة الاحتلال تمضي في ممارساتها العدوانية، واستغلال الضوء الأخضر الذي منحتها إياه الإدارة الأمريكية، وهذ التساهل بالقوانين الذي يغري بقية الدول على السير في الاتجاه نفسه، ونخشى أن يأتي قريبا اليوم الذي تتحول فيه العهود والمواثيق والاتفاقات التي تحكم النظام العالمي إلى مجرد حبر على ورق، ليعود العالم مرة أخرى لشريعة الغاب التي يتحكم فيها الأقوياء.

MENAFN31102023000089011017ID1107349122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث