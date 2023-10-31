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افتتاح واجهة أبحر الجنوبية في نوفمبر

10/31/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تجري أمانة جدة استعداداتها لافتتاح مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية خلال نوفمبر الجاري بعد أن انتهت من أعمال تطوير المشروع البالغ مساحته أكثر من 200 ألف متر وبطول 3 كيلو مترات، وبلغ تكلفته أكثر من 270 مليون ريال.
ويحتوي المشروع على ممشى بحري ومسطحات خضراء ومسار للدراجات وشواطئ رملية ومواقف للسيارات إضافة إلى سقالة بحرية ومبان خدمية واستثمارية وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، كما تتضمن تجهيزات المشروع توفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.
يأتي المشروع ضمن مشاريع تطوير الواجهات البحرية بهدف تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر وخلق بيئة بحرية سياحية جاذبة، فضلا عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

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