نصف القضايا العمالية بالرياض ومكة

(MENAFN
- Al Watan) استحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة على أكثر من نصف قضايا المحاكم العمالية بـ 46.316 قضية من بين 81129 قضية مقيدة لدى المحاكم منذ بداية العام 2023 بجميع المناطق، في الوقت الذي سجل إجمالي عدد القضايا المنجزة 78540، وبلغ عدد الجلسات 191913 جلسة، والأحكام 78016 جلسة، كما صدر 26856 قرارا.
القضايا بالمناطق
ـــــــــــــــ الرياض
24413
23686 منجزة
23865 حكما
ــــــــــ مكة المكرمة
21903
21808 منجزة
21609 أحكام
ــــــــــــــ الشرقية
10425
10402 منجزة
2553 قرارا
ــــــــــــــ عسير
4606
4028 منجزة
826 قرارا
ـــــــــــــ المدينة المنورة
4176
4059 منجزة
894 قرارا
ــــــــــ القصيم
3834 قضية
3717 منجزة
3627 حكما
ــــــــــ حائل
3613
3258 منجزة
2962 حكما
ــــــــــــ تبوك
2389
2420 منجزة
2245 حكما
ـــــــــ جازان
2048
1998 منجزة
1903 أحكام
ــــــــــــــ الجوف
1506
1142 منجزة
1058 حكما
ـــــــــــ نجران
874
846 منجزة
826 حكما
ــــــــــــ الحدود الشمالية
723
616 منجزة
623 حكم
ـــــــــــــ الباحة
619
560 منجزة
546 حكما
MENAFN31102023000089011017ID1107349119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.