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عسير الأعلى أمطارا ومكة الأشد حرارة

10/31/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 19.6 ملم في قرية شعار بمدينة أبها، و15.0 ملم في الشعف، تواصل الثلاثاء هطول الأمطار الرعدية الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك.
غائمة جزئيا
سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة أمس بـ 36 درجة، فيما سجلت السودة أقل درجة بـ 10 مئوية، وبلغت أعلى نسبة رطوبة (95%) في ينبع والأحساء وأبها.
وأوضح الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن السماء غائمة إلى غائمة جزئيا على معظم المناطق مع بعض الأمطار على أجزاء من القصيم وشمال الشرقية وشرق الجنوبية الغربية.
وكشف أن الحالة الممطرة الثانية للوسم مستمرة ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق حائل والقصيم وجازان وعسير والباحة والشرقية والشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى محافظات منطقة الرياض الغربية والشمالية وشرق الجوف، وأجزاء من قطر والإمارات واليمن.
إنذار أحمر
رفع المركز الوطني للأرصاد، الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، متوقعا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول، وتوقع سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، كاشفا عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، لمدة 24 ساعة، حيث تشهد الحالة العامة للأجواء استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من 6 مناطق.
درجات الحرارة
مكة المكرمة
36
السودة
10
جدة
35
ينبع
34
الدمام والقنفذة والأحساء
33
جازان والصمان ووادي الدواسر وشرورة والخرج
32
أبها والباحة
14
كميات هطول الأمطار بـ((الملم))
خاط المجاردة
11.0
رجال ألمع
5.4 ملم
بللحمر
5.0
تنومة
4.8
صنبة أبو عريش
3.0
صبيا
10.0
فرسان
5.2
حائل
7.9
البدائع
7.0
رنية
6.2
الهدا
6.1
الجوف
5.8

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