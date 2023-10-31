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السعودية تستضيف مونديال 2034

10/31/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن إقامة كأس العالم 2034 في ‫السعودية.
يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيانه مساء اليوم، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.


وكتب إنفانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: ((سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 في أمريكا الشمالية)).
وقال إنه من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا).
وتابع إنفانتينو، قائلا: ((مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، وباراجواي، والأوروجواي، في عام 2030، وفي آسيا المملكة العربية السعودية، في عام 2034.

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