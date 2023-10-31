السعودية تستضيف مونديال 2034

(MENAFN
- Al Watan) أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية.
يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيانه مساء اليوم، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.
وكتب إنفانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: ((سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 في أمريكا الشمالية)).
وقال إنه من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا).
وتابع إنفانتينو، قائلا: ((مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، وباراجواي، والأوروجواي، في عام 2030، وفي آسيا المملكة العربية السعودية، في عام 2034.
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