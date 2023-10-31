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المفاجأة الأقوى

10/31/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) فجر أبها أقوى المفاجآت في كأس خادم الحرمين الشريفين، حتى الآن بإقصائه مضيفه الأهلي من دور الـ16 للبطولة السعودية الأغلى، وحجزه مقعدا في ربع النهائي، وكسب مضيفه 1/2، في المواجهة التي شهدها إستاد الأمير عبدالله الفيصل، في ختام ثمن النهائي، رغم أنه أكمل المباراة بـ9 لاعبين، بعد حصول لاعبيه زكريا سامي وفرنسوا كامانو على البطاقة الحمراء، سجل لزعيم الجنوب أحمد عبده ((45+2))، وكارل ايكامبي ((67))، وللراقي رياض محرز ((45+8 ضربة جزاء)).

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