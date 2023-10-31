المفاجأة الأقوى

المفاجأة الأقوى
التاريخ
10/31/2023 11:12:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) فجر أبها أقوى المفاجآت في كأس خادم الحرمين الشريفين، حتى الآن بإقصائه مضيفه الأهلي من دور الـ16 للبطولة السعودية الأغلى، وحجزه مقعدا في ربع النهائي، وكسب مضيفه 1/2، في المواجهة التي شهدها إستاد الأمير عبدالله الفيصل، في ختام ثمن النهائي، رغم أنه أكمل المباراة بـ9 لاعبين، بعد حصول لاعبيه زكريا سامي وفرنسوا كامانو على البطاقة الحمراء، سجل لزعيم الجنوب أحمد عبده ((45+2))، وكارل ايكامبي ((67))، وللراقي رياض محرز ((45+8 ضربة جزاء)).
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