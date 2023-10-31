51 ميدالية خضراء وتنظيم يلوي الأعناق

51 ميدالية خضراء وتنظيم يلوي الأعناق
التاريخ
10/31/2023 11:12:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) لم تخرج الرياضة السعودية بشرف التنظيم فقط، من دورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، التي اختتمت في الرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، نيابة عن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بل حصدت الألعاب القتالية السعودية في الدورة 51 ميدالية منوعة، موزعة على 12 ميدالية ذهبية، و20 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية، توج بها التنظيم السعودي المميز الذي أشاد به جميع المشاركين في الدورة ومتابعيها في أنحاء العالم.
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