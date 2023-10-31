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51 ميدالية خضراء وتنظيم يلوي الأعناق

10/31/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تخرج الرياضة السعودية بشرف التنظيم فقط، من دورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، التي اختتمت في الرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، نيابة عن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بل حصدت الألعاب القتالية السعودية في الدورة 51 ميدالية منوعة، موزعة على 12 ميدالية ذهبية، و20 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية، توج بها التنظيم السعودي المميز الذي أشاد به جميع المشاركين في الدورة ومتابعيها في أنحاء العالم.

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