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أكثر من 400 شهيد وجريح.. مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا

10/31/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا تجاوزت 400 شهيد وجريح وأن كثير من سكان المربع السكني المستهدف مازالوا تحت الأنقاض.
وقال شهود عيان أن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي بضم أكبر كثافة سكانية في القطاع.
وقالوا إن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره بشكل كامل. وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.
وقالت وكالة "وفا" إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا.
وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.
وتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.
من جهته، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني"، نظرا لاكتظاظ المنطقة بالسكان.
وأشار القدرة إلى أن "الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية"، حيث "لم يعد يتوفر ولا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات".
وقال المتحدث إنه لا توجد لدى الطواقم الطبية مستلزمات العلاج لأن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها، مؤكدا محاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن "ما تشهده جباليا ليست المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في القطاع"، مضيفا أن "عدد من المواطنين على الأرض بين شهيد وجريح جراء الغارات والقنابل. ونحاول بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة انتشال الجرحى وإنقاذهم".
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف شهيد، و21 ألف جريح فلسطيني.

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