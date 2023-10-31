مليون متدرب من الباحثين عن العمل والطلاب

(MENAFN
- Al Watan) وفرت الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الشركاء في القطاع الخاص مارس الماضي، مليونا و55 ألف فرصة تدريب للسعوديين، منهم الباحثون عن العمل والطلاب ومن هم على رأس العمل.
كوادر وطنية
تسعى حملة ((وعد))، التي تأتي ضمن متطلبات رؤية 2030، لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بتمكين تدريب مليون مواطن سعودي بنهاية 2025، وتحفيز ودعم منشآت القطاع الخاص على المشاركة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحسين ثقافة تدريب الموظفين، ورفع معدل التدريب في القطاع الخاص.
خطة مجدولة
بدأت الوزارة أخيرا في تنفيذ مسارات المناطق، لتمكين الشباب في كل مناطق ومدن المملكة من الاستفادة من هذه الحملة، التي بدأت بالحدود الشمالية، إذ جرى إبرام اتفاقيات لتوفير 30 ألف فرصة تدريبية في المنطقة بنهاية 2025، بينما من المرتقب أن تشمل باقي المناطق وفق خطة مجدولة تحقق استفادة الفئات المستهدفة من برنامج التدريب، حيث ستشمل عرعر ثم الخبر وجدة ونجران.
الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب
ـ ركيزة لتحقيق أهداف رؤية 2030
ـ أكثر من 1.155.000 فرصة تدريبية
ـ تستهدف الباحثين عن العمل والطلاب
ـ تسعى إلى تأهيل الكوادر الوطنية
ـ تحسن ثقافة التدريب في القطاع الخاص
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