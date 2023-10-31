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مليون متدرب من الباحثين عن العمل والطلاب

10/31/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) وفرت الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الشركاء في القطاع الخاص مارس الماضي، مليونا و55 ألف فرصة تدريب للسعوديين، منهم الباحثون عن العمل والطلاب ومن هم على رأس العمل.
كوادر وطنية
تسعى حملة ((وعد))، التي تأتي ضمن متطلبات رؤية 2030، لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بتمكين تدريب مليون مواطن سعودي بنهاية 2025، وتحفيز ودعم منشآت القطاع الخاص على المشاركة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحسين ثقافة تدريب الموظفين، ورفع معدل التدريب في القطاع الخاص.
خطة مجدولة
بدأت الوزارة أخيرا في تنفيذ مسارات المناطق، لتمكين الشباب في كل مناطق ومدن المملكة من الاستفادة من هذه الحملة، التي بدأت بالحدود الشمالية، إذ جرى إبرام اتفاقيات لتوفير 30 ألف فرصة تدريبية في المنطقة بنهاية 2025، بينما من المرتقب أن تشمل باقي المناطق وفق خطة مجدولة تحقق استفادة الفئات المستهدفة من برنامج التدريب، حيث ستشمل عرعر ثم الخبر وجدة ونجران.
الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب
ـ ركيزة لتحقيق أهداف رؤية 2030
ـ أكثر من 1.155.000 فرصة تدريبية
ـ تستهدف الباحثين عن العمل والطلاب
ـ تسعى إلى تأهيل الكوادر الوطنية
ـ تحسن ثقافة التدريب في القطاع الخاص

MENAFN31102023000089011017ID1107349112

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