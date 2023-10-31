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تقرير يطلب من روسيا الاعتراف بالهجوم على قرية أوكرانية

10/31/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) حث محققو الأمم المتحدة روسيا على الاعتراف بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي على قرية أوكرانية الذي أسفر عن مقتل 59 مدنيا وإجراء تحقيق شفاف في ما حدث وتقديم تعويضات للضحايا ومحاسبة المسؤولين.
وكانت الغارة على مقهى في قرية حروزا في الخامس من أكتوبر واحدة من أكثر الضربات دموية منذ أن شنت قوات الكرملين غزوا واسع النطاق قبل 20 شهرا. ولقيت عائلات بأكملها حتفها أثناء حضورها جنازة جندي محلي قتل أثناء قتال القوات الروسية. وأدى الانفجار إلى مقتل 36 امرأة و22 رجلا وصبي يبلغ من العمر 8 سنوات. تم العثور على عديد من الجثث ممزقة، واستغرق الأمر ما يقرب من أسبوع للتعرف على جميع القتلى.
صاروخ إسكندر
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في تقرير نُشر إن لديها ((أسبابا معقولة للاعتقاد)) بأن صاروخ إسكندر الروسي - وهو سلاح باليستي قصير المدى دقيق التوجيه - ربما يكون هو السبب في الانفجار في هروزا.
وقال التقرير، إن الأضرار الجسيمة وحطام الأسلحة في مكان الحادث قادت المحققين إلى هذا الاستنتاج.
وقالت إن روسيا ((إما فشلت في اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتحقق من أن الهدف المقصود كان هدفاً عسكرياً وليسوا مدنيين أو أعياناً مدنية، أو أنها استهدفت مدنيين أو أعياناً مدنية عمداً)). وأضاف التقرير إن أيا من هذه التفسيرات يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي. التكلفة البشرية وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا، في بيان، إن الحادث ((بمثابة تذكير صارخ بالتكلفة البشرية للحرب في أوكرانيا ويؤكد ضرورة محاسبة الجناة)).
ولم يتناول الكرملين بشكل مباشر الضربة التي وقعت في هروزا في ذلك الوقت، لكنه استمر في الإصرار على أنها تستهدف فقط أهدافًا عسكرية مشروعة في أوكرانيا.
إلا أن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن ((قومياً أوكرانياً رفيع المستوى)) و((الكثير من المتواطئين مع النازيين الجدد)) كانوا في أعقاب الحادث.
ولم يصدر أي تعليق فوري من مسؤولي موسكو أو كييف على تقرير يوم الثلاثاء.
لقد أدى تكرار مقتل المدنيين إلى إضعاف ادعاء روسيا بأنها لا تستهدف المدنيين. وقال المكتب الرئاسي الأوكراني، إن مدنيا قتل وأصيب ما لا يقل عن 17 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن حالة الوفاة كانت امرأة تزور مقبرة، وأن من بين المصابين خمسة أشخاص كانوا يستقلون حافلة.
هجوم فاشل
ومن جهة أخرى صرّحت صحيفة أمريكية بأن الجيش الأوكراني خسر دبابة ليوبارد 2 أخرى، خلال هجوم فاشل من قبل اللواء الميكانيكي 21 للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك، وقام المقاتلون الروس بتعطيل ((سترف 122)) النسخة السويدية من ((ليوبارد 2 أ5)).
وقالت الصحيفة: ((وهكذا، في غضون أسبوع واحد فقط، فقدت القوات الأوكرانية ست دبابات ليوبارد 2، جنبا إلى جنب مع ما لا يقل عن ست ليوبارد 2 كانت قد دمرتها القوات المسلحة الروسية في وقت سابق، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل ما لا يقل عن 12 دبابة ألمانية الصنع، بينما تم نقل 71 دبابة)).
وأضافت الصحيفة: ((وبعبارة أخرى، فقد الأوكرانيون ما يقرب من خمس دبابات ليوبارد 2)). وتعهدت ألمانيا بتوفير 14 دبابة أخرى من طراز ليوبارد 2 إيه 4، التي من المقرر أن تصل العام المقبل. لن تكون قادرة على استبدال هذه الدبابات بسرعة كافية: الروس يدمرون ليوبارد 2 بشكل أسرع وأسرع)).
وبحسب الصحيفة، فإن معظم دبابات ((ليوبارد 2))، التي دُمرت في وقت سابق، تم تدميرها بسبب الألغام أو طائرات الكاميكازي دون طيار، لكن دبابات ((سترف 122)) السويدية تم تدميرها أخيرا بواسطة صاروخ موجه مضاد للدبابات. يشير المنشور إلى أنه تم استخدام ((كورنيت)).

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