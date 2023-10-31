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نتنياهو يرفض وقف النار والطائرات الحربية تقصف المنطقة المغلقة

10/31/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) رافق رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار وتعهد مرة أخرى بسحق قدرة الحركة المسلحة على حكم غزة أو تهديد إسرائيل، مهاجمة القوات البرية الإسرائيلية مقاتلي حماس والبنية التحتية في شمال غزة بينما تقصف الطائرات الحربية المنطقة المغلقة.
وفر أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ولجأ مئات الآلاف منهم إلى المدارس المكتظة التي تديرها الأمم المتحدة والتي تحولت إلى ملاجئ أو إلى المستشفيات إلى جانب آلاف المرضى الجرحى.
وقد وصل عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى 8525، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد أكثر من 122 فلسطينيا في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.
ممر بحري
وطرحت قبرص فكرة لإنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة من ميناء ليماسول الرئيسي في الجزيرة بمجرد أن يسمح الوضع على الأرض بذلك.
حيث تصاعدت الاحتياجات الإنسانية في غزة.
والفرضية الأساسية لاقتراح قبرص هي التدفق المستمر لكميات كبيرة من المساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البحر خلال ما وصفه المسؤول بـ((فترات التوقف الإنسانية)) في القتال لتمكين المساعدات من الوصول إلى المحتاجين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخدمات ((تقلصت بشدة)) في مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، وهو المرفق الرئيسي الذي يعالج مرضى السرطان في غزة، بسبب نقص الكهرباء وتضاؤل ​​الإمدادات.
وكتبت الوكالة على موقع ((X))، المعروف سابقًا باسم ((تويتر))، إن التقارير عن غارات جوية في محيط المستشفى خلال اليومين الماضيين كانت ((مثيرة للقلق للغاية)). وإن ((الخدمات تقلصت بشدة بسبب انقطاع الكهرباء وتقييد دخول الأدوية والإمدادات الطبية الأخرى والوقود والمياه)).
فيما بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في اتصال هاتفي، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ((جوزيب بوريل))، العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ودعا الأمين العام الاتحاد الأوروبي الى الانخراط، بوصفه طرفا فاعلا على الساحة الدولية ومدافعا عن القانون الدولي والقيم الإنسانية العالمية، في الجهود الرامية الى وقف العدوان العسكري الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول مساعدات إنسانية بشكل آمن ومستمر إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وحمل إسرائيل على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من جانبه أكد ((جوزيف بوريل)) على الحاجة الملحة إلى هدنة لوقف الحرب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل بما فيها الممرات الإنسانية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل وصول الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود لسكان غزة، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية العمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
صراع إقليمي
فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنه يجب على إيران وحزب الله والجماعات الأخرى عدم استغلال الوضع الحالي وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط.
وقال: ((من المهم أيضًا ألا تتصاعد هذه الحرب إلى صراع إقليمي كبير)).
((إن المعاناة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة تذكرنا مرة أخرى بأنه يجب علينا ألا نتخلى عن العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم وسلمي للصراع)).
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إنه شعر بالعجز عندما تحدث هاتفيا مع العائلات الفلسطينية المحاصرة في الحرب.
وقال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمام اجتماع طارئ للأمم المتحدة إن ((الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين)) في غزة.
تحديثات الحرب
1. يقول مبعوث للأمم المتحدة إن الحرب بين إسرائيل وحماس تمتد إلى سوريا، مما يزيد من عدم الاستقرار هناك
2. تقول وكالة الأمم المتحدة في غزة، إن وقف إطلاق النار العاجل هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للفلسطينيين
3. وزارة إسرائيلية تقترح نقل المدنيين من غزة إلى سيناء المصرية
4. قد تضرب هذه الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أقوى من الحروب السابقة مع حماس
5. سيضغط وزراء حكومة بايدن على الكونجرس لإرسال مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا

شهداء العدوان:
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ25 على التوالي إلى 8525 شهيداً.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 3542 طفلاً كما أصيب في العدوان نحو 21 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.
جددت وزارة الصحة الفلسطينية تحذيرها من توقف المستشفيات الكبرى في غزة عن العمل بشكل كامل مع نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

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