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اليهود البالغون يرفضون احتلال فلسطين

10/31/2023 11:12:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهراستطلاع قام به أحد مراكز الأبحاث أن هناك فئة من البالغين اليهود في الولايات المتحدة يقولون، إن الاهتمام بإسرائيل ((ليس مهمًا)) لهويتهم اليهودية، وأعطى أكثر من نصف معظم الأمريكيين اليهود الديمقراطيين تقييمات سلبية في وقت الاستطلاع لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعامل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب مع السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.
فيما اتخذ معظم البالغين اليهود موقفًا مفاده أن الله ((لم يعط)) أرض فلسطين التي تعتبرها إسرائيل أرضها للشعب اليهودي بنسبة 42%.
تباين الاهتمام
وتعد إسرائيل، الكيان موضع اهتمام خاص لعديد من اليهود في الولايات المتحدة، حيث يعد الاهتمام بإسرائيل أمرًا ضروريًا لما يعنيه كونه يهوديًا بالنسبة لـ45% من البالغين اليهود الأمريكيين، ويقول 37% إضافيون إنه ((مهم، ولكنه ليس ضروريًا)).
ووفقًا لإستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في الفترة من نوفمبر من 19 سبتمبر 2019 إلى 3 يونيو 2020 – قبل وقت طويل من موجة العنف الأخيرة في المنطقة، يقول 16% فقط من البالغين اليهود في الولايات المتحدة أن الاهتمام بإسرائيل ((ليس مهمًا)) لهويتهم اليهودية، ومع ذلك وجد الاستطلاع أن الأمريكيين اليهود –مثل الجمهور الأمريكي بشكل عام– لديهم أيضًا وجهات نظر مختلفة على نطاق واسع حول إسرائيل وقيادتها السياسية.
ويُعرف معظم الأمريكيين اليهود بأنهم ديمقراطيون أو يميلون نحو الحزب الديمقراطي، وأعطى أكثر من نصفهم تقييمات سلبية في وقت الاستطلاع لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعامل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب مع السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. لكن اليهود الأرثوذكس -75% منهم جمهوريون أو يميلون إلى الجمهوريين- قيّموا نتنياهو وترمب بشكل إيجابي بشكل عام.
التسوية وفلسطين
وبين الاستطلاع أن اليهود الأرثوذكس هم الأكثر ميلاً من اليهود في الطوائف الأخرى إلى القول إن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهداً مخلصاً للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين، وعلى النقيض من ذلك، قال معظم اليهود الأمريكيين إنهم لا يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية أو القادة الفلسطينيين يسعون بإخلاص إلى السلام، واتخذ معظم البالغين اليهود موقفًا مفاده أن الله ((لم يعط حرفيًا)) أرض فلسطين التي تعتبرها إسرائيل أرضها للشعب اليهودي 42%.
وعلى النقيض يعتبر غالبية اليهود الأرثوذكس أن الله أعطى أرض فلسطين التي تعتبرها إسرائيل أرضها للشعب اليهودي.
تصنيفات اليهود
ينتمي أكثر من نصف اليهود الأمريكيين إلى فرعين من اليهودية الأمريكية سيطرا لفترة طويلة: 37% يعتبرون إصلاحيين و17% محافظين، وما يقرب من واحد من كل 10 (9%) يصفون أنفسهم بأنهم أرثوذكس، أما الفروع الأخرى، مثل حركة إعادة البناء واليهودية الإنسانية، فيبلغ مجموعها حوالي 4%، ونظرًا لصغر حجم العينات لا يمكن تحليلها بشكل منفصل، وثلث البالغين اليهود (32%) لا ينتمون إلى أي تيار معين أو فرع مؤسسي لليهودية. الطوائف الثلاث ومن بين اليهود الأمريكيين بشكل عام، يقول 58% إنهم مرتبطون عاطفيًا جدًا أو إلى حد ما بإسرائيل، وهو شعور تتبناه الأغلبية في جميع الطوائف اليهودية الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن البالغين اليهود الأرثوذكس 82%، والمحافظين 78% هم أكثر عرضة للشعور بهذه الطريقة من أولئك الذين يعتبرونهم إصلاحيين 58%. على العكس من ذلك، من بين اليهود الأمريكيين الذين لا ينتمون إلى أي فرع معين، تقول الأغلبية أنهم لا يشعرون بالارتباط بإسرائيل أو أنهم غير مرتبطين على الإطلاق بإسرائيل.

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