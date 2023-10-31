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ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الروسى بنسبة 2.8%

10/31/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة من هذا العام.

وأضاف ميشوستين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، وفقا لما أوردتة وكالة ناس الروسية، أن روسيا تجاوزت فترة التكيف مع التحديات الخارجية إلى حد كبير، وبحلول نهاية هذا العام نتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي. واستناداً إلى نتائج تسعة أشهر، بلغت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 2.8%”.

وأشار إلى أنه في سبتمبر، سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا مضاعفا بلغ أكثر من 5% على أساس سنوي.

وشدد میشوستين على أنه بطول منتصف العام، كان الاقتصاد قد تعافي بشكل شبه كامل إلى مستوى ما قبل الأزمة، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك بعض التراجع في قطاع النفط والغاز.

وفقا لرئيس الوزراء، ارتفع إنتاج البلاد من السلع الصناعية بأكثر من 3 في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

أ. ش. أ

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