ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الروسى بنسبة 2.8%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة من هذا العام.
وأضاف ميشوستين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، وفقا لما أوردتة وكالة ناس الروسية، أن روسيا تجاوزت فترة التكيف مع التحديات الخارجية إلى حد كبير، وبحلول نهاية هذا العام نتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي. واستناداً إلى نتائج تسعة أشهر، بلغت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 2.8%”.
وأشار إلى أنه في سبتمبر، سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا مضاعفا بلغ أكثر من 5% على أساس سنوي.
وشدد میشوستين على أنه بطول منتصف العام، كان الاقتصاد قد تعافي بشكل شبه كامل إلى مستوى ما قبل الأزمة، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك بعض التراجع في قطاع النفط والغاز.
وفقا لرئيس الوزراء، ارتفع إنتاج البلاد من السلع الصناعية بأكثر من 3 في الفترة من يناير إلى سبتمبر.
أ. ش. أ
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