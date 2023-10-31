هل تتجه الحكومة لإطلاق آلية لتسعير الغاز محليًا؟

MENAFN - Al-Borsa News) جددت المطالب التى ترددت فى مجلس الشيوخ مؤخرًا بتسعير الغاز بالأسعار العالمية للصناعات كثيفة الاستهلاك التذكير بأحد التعهدات المهمة التى قدمتها مصر لصندوق النقد الدولى العام الماضى فى برنامجها الذى توصلت بموجبه لاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

قالت الحكومة المصرية فى وثائق الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، إن مصر تدرس إطلاق آلية لتسعير الغاز الطبيعى محليًا لتعكس الأسعار العالمية على غرار آلية تسعير الوقود المعمول بها حاليًا.

وأطلقت مصر آلية تسعير الوقود لتعكس تأثير الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكلفة الإنتاج على أسعار بيع المواد البترولية للمستهلك بناء على تعهد مماثل قدمته للصندوق فى برنامج الإصلاح الأول عام 2016.

ولم تكشف الحكومة المزيد من التفاصيل حول آلية الغاز لكنها أشارت إلى أنها ستدرسها بجانب فض ضرائب خضراء لزيادة فعالية تسعير الكربون، مع استمرار العمل بآلية تسعير الوقود والتخلى الكامل عن دعم المنتجات البترولية.

وذكرت الحكومة، أن ذلك يتماشى مع مستهدفات خفض الانبعاثات وخطة المستهدفات الوطنية حتى عام 2030 التى حدثتها مؤخرًا.

وتفاوض مصر صندوق النقد للحصول على تمويل بقيمة مليار دولار من آلية الصلابة والمرونة لمكافحة التغيرات المناخية، بخلاف 3 مليارات دولار ستحصل عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد الحالى.

وطبقت مصر آلية تسعير الوقود للمرة الأولى فى أكتوبر 2019 ضمن حزمة إصلاحات تبنتها ونتج عن ذلك تراجع فاتورة دعم الوقود من 84.7 مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019 إلى 18.7 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020.

واستقرت فاتورة الدعم خلال العام المالى التالى عند 18.8 مليار جنيه، قبل أن ترتفع مع أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى 59.8 مليار جنيه فى العام المالى 2022/2023 مع ارتفاع الأسعار العالمية وأسعار الدولار، وتفاقمت خلال العام المالى الماضى إلى 116 مليار جنيه.

وتنعقد لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية مرة كل 3 أشهر لتحديد الأسعار، لكنها لم تنعقد منذ مايو الماضى، والذى جاء متأخرًا عن موعده بدوره، ورفعت فيه اللجنة سعر السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.

وحسب وثائق برنامج التسهيل الممدد لمصر مع صندوق النقد، يتعين خفض دعم المواد البترولية بمعدل 0.1% من الناتج المحلى ليسجل 103 مليارات جنيه مقابل 102 مليار جنيه تقديرات الصندوق للعام المالى الماضى، على أن يسجل كنسبة للناتج المحلى 0.8% مقابل 0.9% العام المالى الماضى، و0.7% فى العام المالى المقبل، و0.6% فى العامين الماليين 2026- 2027 و2027-2028.