انخفاض سهم بى بى بعد تراجع أرباحها بشكل حاد فى الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سهم شركة النفط“بي بي- BP” خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أعلنت عن نتائج أعمال مخيبة للتوقعات للربع الثالث، والذي شهد تراجعًا حادًا في الأرباح.
وتراجع السهم المتداول في بورصة لندن تحت الرمز“BP” بنسبة 4.50% إلى 5.02 جنيه إسترليني (6.09 دولار)، بعدما لامس 4.95 جنيه في وقت سابق.
وأعلنت الشركة البريطانية عن بلوغ أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية – المقياس الرئيسي لأرباح الشركة – 3.3 مليار دولار خلال الربع الثالث، وذلك أقل من التوقعات البالغة 4 مليارات دولار، ومقارنة بأكثر من 8 مليارات قبل عام.
ومع ذلك، لا يزال سهم“بي بي” مرتفعًا بنسبة 10% هذا العام، على الرغم من أن أسعار النفط أعلى بنسبة 3% فقط عما كانت عليه في الأول من يناير.
أرقام
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