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انخفاض سهم بى بى بعد تراجع أرباحها بشكل حاد فى الربع الثالث

10/31/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض سهم شركة النفط“بي بي- BP” خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أعلنت عن نتائج أعمال مخيبة للتوقعات للربع الثالث، والذي شهد تراجعًا حادًا في الأرباح.

وتراجع السهم المتداول في بورصة لندن تحت الرمز“BP” بنسبة 4.50% إلى 5.02 جنيه إسترليني (6.09 دولار)، بعدما لامس 4.95 جنيه في وقت سابق.

وأعلنت الشركة البريطانية عن بلوغ أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية – المقياس الرئيسي لأرباح الشركة – 3.3 مليار دولار خلال الربع الثالث، وذلك أقل من التوقعات البالغة 4 مليارات دولار، ومقارنة بأكثر من 8 مليارات قبل عام.

ومع ذلك، لا يزال سهم“بي بي” مرتفعًا بنسبة 10% هذا العام، على الرغم من أن أسعار النفط أعلى بنسبة 3% فقط عما كانت عليه في الأول من يناير.

أرقام

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