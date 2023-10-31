الذهب يتراجع عند التسوية مع ترقب اجتماع الاحتياطى الفيدرالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات آخر جلسات الشهر الحالي، مع توجه أنظار المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يعلن خلاله عن قرار أسعار الفائدة الأربعاء.
وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، شراء البنوك المركزية صافي 800 طن من المعدن الأصفر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بارتفاع 14% على أساس سنوي، وجاء بنك الشعب الصيني في مقدمة البنوك المركزية العالمية، بمشتريات نحو 181 طنًا منذ بداية العام.
وبحسب بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات، انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 102.6 نقطة خلال أكتوبر، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، وسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر، عند التسوية، بنسبة 0.55% أو 11.3 دولار عند 1994.3 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 2017.7 دولار، لكنها حققت مكاسب شهرية بنسبة 6.85%.
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