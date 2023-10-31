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الذهب يتراجع عند التسوية مع ترقب اجتماع الاحتياطى الفيدرالى

10/31/2023 11:12:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات آخر جلسات الشهر الحالي، مع توجه أنظار المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يعلن خلاله عن قرار أسعار الفائدة الأربعاء.

وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، شراء البنوك المركزية صافي 800 طن من المعدن الأصفر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بارتفاع 14% على أساس سنوي، وجاء بنك الشعب الصيني في مقدمة البنوك المركزية العالمية، بمشتريات نحو 181 طنًا منذ بداية العام.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات، انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 102.6 نقطة خلال أكتوبر، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، وسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر، عند التسوية، بنسبة 0.55% أو 11.3 دولار عند 1994.3 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 2017.7 دولار، لكنها حققت مكاسب شهرية بنسبة 6.85%.

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