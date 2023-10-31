النفط يتراجع عند التسوية وبرنت يسجل خسائر شهرية بنحو 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أشارت لتباطؤ النشاط الصناعي لدى ثاني أكبر مستهلك للنفط عالمياً، مما زاد من مخاوف تراجع الطلب الصيني على النفط.
ووفقًا لبيانات رسمية، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 49.5 نقطة خلال أكتوبر من 50.2 نقطة في سبتمبر، في حين كان متوقعًا استقراره دون تغيير، ما يضيف مزيدًا من التحديات أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع أزمة قطاع العقارات.
وأظهر مسح أجرته“رويترز” ارتفاع إنتاج منظمة“أوبك” للشهر الثالث على التوالي، حيث ضخت دول“أوبك” 27.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر بزيادة 180 ألف برميل يوميًا مقارنة مع سبتمبر، بدعم من إنتاج نيجيريا وأنجولا.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 404.64 مليون برميل خلال أغسطس، نحو 13.05 مليون برميل يوميًا- وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات السلسلة التي تعود إلى عام 1920.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.55% بما يعادل 1.33 دولار عند 85.02 دولار للبرميل، بينما استقرت عقود شهر ديسمبر -تنتهي صلاحيتها اليوم- عند 87.41 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر شهرية بنسبة 5.2%.
وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.55% أو 1.29 دولار إلى 81.02 دولار للبرميل، مسجلًا خسائر شهرية بنسبة 8.75%.
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