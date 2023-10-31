النفط يتراجع عند التسوية وبرنت يسجل خسائر شهرية بنحو 5%

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أشارت لتباطؤ النشاط الصناعي لدى ثاني أكبر مستهلك للنفط عالمياً، مما زاد من مخاوف تراجع الطلب الصيني على النفط.

ووفقًا لبيانات رسمية، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 49.5 نقطة خلال أكتوبر من 50.2 نقطة في سبتمبر، في حين كان متوقعًا استقراره دون تغيير، ما يضيف مزيدًا من التحديات أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع أزمة قطاع العقارات.

وأظهر مسح أجرته“رويترز” ارتفاع إنتاج منظمة“أوبك” للشهر الثالث على التوالي، حيث ضخت دول“أوبك” 27.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر بزيادة 180 ألف برميل يوميًا مقارنة مع سبتمبر، بدعم من إنتاج نيجيريا وأنجولا.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 404.64 مليون برميل خلال أغسطس، نحو 13.05 مليون برميل يوميًا- وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات السلسلة التي تعود إلى عام 1920.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.55% بما يعادل 1.33 دولار عند 85.02 دولار للبرميل، بينما استقرت عقود شهر ديسمبر -تنتهي صلاحيتها اليوم- عند 87.41 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر شهرية بنسبة 5.2%.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.55% أو 1.29 دولار إلى 81.02 دولار للبرميل، مسجلًا خسائر شهرية بنسبة 8.75%.

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