أسواق المال العالمية تترقب نتائج اجتماع المركزى الأمريكى

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب المستثمرون بأسواق المال العالمية نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المركزى، غدا، والذي بدأ اليوم، وسط توقعات بإبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية من دون تغيير.

وبحسب أداة فيدو وتش، توقع 97% من المتعاملين في السوق الأمريكي أن تظل الفائدة كما هي عند مستوى ما بين 5.25% و5.50%، في حين توقع 3% خفض الفائدة إلى ما بين 5% و2.25%.

كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول قال خلال الشهر الجاري إن قوة اقتصاد بلده واستمرار تضييق أسواق العمل قد تؤدي إلى مزيد من زيادات معدلات الفائدة.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي منتبه للبيانات التي تظهر مرونة النمو الاقتصادي والطلب على العمالة، ويمكن أن تدفع إلى نمو اقتصادي أكبر واستمرار تراجع المعروض من العمل، ما يهدد التقدم في مجابهة التضخم، مضيفًا:“سنواصل تشديد السياسة النقدية”.

ولكي يعود التضخم بوجه دائم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، أشار باول إلى أن الأمر يتطلب فترة من النمو دون المسار وزيادة المعروض من العمل.

بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في مارس 2022، من نطاق صفر إلى 0.25% وبلغت 5.25% إلى 5.5%.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة عند حدودها الحالية من دون تغيير، لأول مرة منذ بداية دورة التشديد النقدي العام الماضي.

وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاحتياطي الفيدرالي“يمضي بحذر” في تقييم الحاجة إلى أي زيادات أخرى في الفائدة، ومن المرجح أن يترك التوقعات الحالية سليمة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك معدل الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق 5.25% إلى 5.5% الحالي في 31 أكتوبر الجاري إلى أول نوفمبر.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية0.7% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.

وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة 3.8% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، لكن على الرغم من إظهار المرونة، فإن التحديات تتزايد بالنسبة للمستهلكين، وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.

وعلى صعيد سوق العمل، أضافت الولايات المتحدة 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية.