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مصادر: فتح باب تلقى العروض المالية النهائية على محطات ((وطنية)) الأسبوع المقبل

10/31/2023 11:12:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الصفقة تتضمن بيع 174 محطة من إجمالى 300 محطة

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، عن أن الحكومة ستفتح باب تلقى العروض المالية النهائية لشراء محطات بيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأسبوع المقبل، على أن يستمر فتح باب تلقى العروض لمدة أسبوعين.

وأضافت المصادر، أن الشركة ستبيع نحو 174 محطة من إجمالى 300 محطة تمتلكها الشركة، على أن تحتفظ وطنية بنحو 126 محطة بنزين وهى المحطات الاستراتيجية ذات الطبيعة الخاصة، على أن تظل تحت مظلة شركة وطنية ويحتفظ بها الجهاز.

وتابعت المصادر، أن المستثمرين المهتمين أنهوا الفحص النافى للجهالة، وسيتم فتح باب التقدم بالعروض المالية النهائية بداية من الأسبوع المقبل، ولمدة أسبوعين أمام التحالفات المتنافسة.

وفى منتصف أكتوبر الجارى كشفت مصادر لـ((البورصة))، أن شركة شل بالتحالف مع مستثمر سعودى، مملوك للحكومة السعودية، أسسا تحالفًا للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية- إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى تعتزم الدولة التخارج منها.

وتابعت المصادر، أن هناك متنافسين آخرين من بينها“طاقة عربية”، و”أدنوك” و”اينوك” الإماراتيتان، موضحة أن عرض“أدنوك” من بين أفضل العروض المنافسة على الشركة.

وتوقعت الحكومة فى وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تنفيذ صفقة التخارج من شركة وطنية خلال نوفمبر المقبل، بعد أن تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة مزمع نقلها إلى الشركة الجديدة من إجمالى أكثر من 300 محطة مملوكة لشركة وطنية.

وتابع التقرير أنه بعد تلقى العروض الملزمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية، على أن يتم السداد من قبل المستثمرين كليا بالدولار، عدا عرض شركة طاقة عربية الذى يتضمن سداد جزء بالدولار وآخر بالجنيه.

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى منتصف أكتوبر، إن ترسية صفقة بيع شركة وطنية لمستثمر استراتيجى خلال 6 أسابيع.

MENAFN31102023000202011048ID1107349102

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