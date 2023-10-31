خفض ((مؤقت)) لإمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك

خفّضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الأيام الأخيرة بعد نقص إمدادات الغاز نتيجة توقف الواردات.

وأفصحت شركتا كيما للصناعات الكيماوية ومصر للألومنيوم أمس عن تخفيض الغاز الموجه للشركتين.

وقالت شركات لـ((البورصة)) إن التخفيضات غير موحدة، لكن الجزء الأكبر منها يطال شركات صناعة الأسمدة، وإن الحكومة أبلغتهم أن الخفض سيستمر لعدة أيام.

وبحسب مسح لـ((البورصة)) طالت التخفيضات قطاعات صناعة الحديد والأسمدة والألومنيوم، لكنها لم تصل إلى صناعة السيراميك.

وقال مصدر بإحدى شركات الأسمدة الكبرى فى السوق المصرى إن الخفض تم منذ أيام، وسيستمر على الأقل لمدة 5 أيام تبدأ من الجمعة الماضية، موضحًا أن الشركات لم يصلها أى إخطارات رسمية، خاصة أن شركات الأسمدة من أكبر المصانع كثيفة الاستهلاك لعنصر الغاز الطبيعى نظراًً لكونه مادة خاماً تدخل فى العملية الإنتاجية.

وعقد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعاً طارئاًً مع ممثلين من وزارتى البترول والتجارة والصناعة لتوضيح تأثير قرار خفض توريد الغاز على الشركات المصدرة للأسمدة.

وقال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إن الشركات المصدرة للأسمدة لن تستطيع التأقلم مع هذا القرار فى ظل وجود عقود تصديرية مع شركات أجنبية.

أضاف لـ ((البورصة)) أن المجلس طرح على المسئولين إلغاء القرار بشكل مؤقت لحين الوفاء بالطلبات التصديرية، وفى حال عدم الاستجابة سيطلب بتخفيض النسبة إلى 10% بدلاً من 30% حاليًا.

وقال ((أبوالمكارم))، إن الحكومة أخطرت الشركات بشكل تباعى بدءًا من يوم الجمعة الماضى بخفّض إمدادات الغاز الطبيعى بنحو 30%.







وتُصدر إسرائيل لمصر نحو 800 مليون قدم مكعبة يومياً، بالتزامن مع انخفاض إنتاج الغاز خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 10%، لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مقابل 45 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).

وقال مسئول على صلة بالملف إن خفض الغاز للصناعة مصدر مسئول، عن أن انخفاض واردات الغاز تمت بالفعل على كبار مستخدمى الغاز الطبيعى من قبل الحكومة المصرية يرجع بسبب أساسى إلى توقف العمل فى حقل تمار التابع لإسرائيل والذى يصدر لمصر، ما أثر على واردات مصر من الغاز.

ورجح المصدر توقف الإنتاج من الحقل فى إسرائيل لمدة تصل إلى أسبوع، موضحًا أنه من الصعب استمرار التوقف لأكثر من هذا الوقت نظراً للطبيعة الفنية لحقول الغاز.

وتابع أن الخفض سيؤثر بسكل أساسى على كبار المستخدمين لا سيما شركات الأسمدة التى تصل نسبة الخفض فيها إلى نحو 30%، لكونها كثيفة استخدام الغاز نظرًا لأنه مكون اساسى فس عملية الإنتاج، ما يجعل التأثير كبير على شركات الأسمدة، موضحًا أن شركات الحديد لن تتأثر لكونها تستخدم الغاز فى الاختزال وليس كعنصر أساسى فى العملية الإنتاجية. وهذه هى المرة الثانية الذى تتخذ فيه الحكومة قرارًا بخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بعد تراجعها عن قرار الخفض قبل 3 أشهر وبلغ نسبته 20%.

قال النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ لـ((البورصة))، سنلتزم بالقرار لأنه مؤقت ومرتبط بتراجع واردات الغاز وعلينا أن نساند الدولة فى أزمتها الحالى، موضحًا ان الشركات ستراجع خططها الإنتاجية فى ضوء التزاماتها بالسوق المحلى، والتزامات التصدير.

وقالت آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن انخفاض امدادات الغاز سيؤثر بشكل عام على الشركات العاملة فى قطاع الأسمدة والحديد من حيث ارتفاع أسعار المواد الخام، ما سيؤثر على هوامش الربحية. وتابعت زهير أن ارتفاع أسعار المواد الخام سيؤدى الى زيادة معدلات التضخم فى نوفمبر القادم مما سينتج عنه قمة تضخمية جديدة.