جيزة سيستمز تنفذ نظام التشغيل الآلى لمحطات المصرية لنقل الكهرباء

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة جيزة سيستمز عن بدء العمل فى تنفيذ نظام التشغيل الآلى، وهو مشروع نظام إنترنت الأشياء الصناعى للمراقبة والتحليلات، للمحطات الفرعية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتعد هذه المبادرة أول مشروع تجريبى من نوعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مصر، وتمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى مجال تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة فى البلاد.

وبرعاية ودعم من المهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس جمال عبد الناصر، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، يتم تنفيذ المشروع تحت إشرافهما المباشر والمخطط له كنقطة انطلاق نحو التحول الرقمى لشبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

مشروع المراقبة والتحليلات للمحطات الفرعية هو مشروع نظام تشغيل آلى لمنطقة القاهرة، يستخدم أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعى (IIoT)، وتستعين جيزة سيستمز فى تنفيذه بخبرتها الواسعة فى مجال الطاقة مدعومة بإمكانيات برمجية داخلية لتوفير حلول استباقية تم تصميمها خصيصًا للتعامل مع كافة التحديات التى قد تواجه المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويتضمن المشروع تطوير حلول إنترنت الأشياء الصناعى (IIoT) والتى تتيح إمكانية الرقابة عن بعد والتحليل والإشراف على أجهزة الإنذار بالحالات الطارئة داخل المحطات الفرعية ذات الجهد العالى للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مركزًا للتحكم المركزى مما يمنح الشركة المصرية لنقل الكهرباء القدرة على إدارة 20 محطة فرعية عن بُعد.

ومن أهم المميزات التى سيقدمها النظام هو تعزيز مصادر الطاقة المتاحة مما سيؤدى إلى استدامة أعلى فى توفير الطاقة لجميع أنحاء مصر، وبالتالى تقليل انقطاع التيار الكهربائى.

وعلى نطاق أوسع، يساهم هذا الحل المبتكر فى استمرار عمليات تحسين الإمكانيات الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء المقدمة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك القائمين على تشغيلها عبر تزويدهم ببنية تحتية معلوماتية لشبكة متكاملة، ومنصة لدمج أدوات التحليلات الإضافية والتحكم، وهو ما يمكن صناع القرار من الحصول على البيانات السابقة والحالية مما ييسر عليهم عملية اتخاذ القرارات بصورة سليمة.

إضافًة إلى ذلك، يعزز النظام إمكانية متابعة الأصول وضمان توافر الإمدادات وأيضًا زيادة سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر ورفع كفاءة عمليات الصيانة.

وأكّد عمرو شريف، المدير العام لإدارة الطاقة الرقمية بشركة جيزة سيستمز، على الأهمية القصوى لهذا المشروع، قائلا:“فى ظل الطلب المتنامى على الطاقة نتيجة الزيادة الهائلة بعدد السكان والتوسع بمختلف القطاعات، أصبح التحول الرقمى لقطاع الطاقة حاجة ماسة وليس مجرد توجه، وما يُزيد من أهمية الأمر هو ما نشهده بالوقت الحالى من تحديات عالمية كبيرة ومتزايدة بشأن توفير موارد الطاقة التقليدية والتقلبات الكبيرة فى حجم تكلفتها، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بما تخلفه من آثار بيئية”.

وفى ظل الجهود المتواصلة من جيزة سيستمز لتحقيق الابتكار والتكامل، يأتى هذا المشروع كخطوة هامة نحو التحول الرقمى للشبكة الوطنية المصرية للطاقة، وذلك من خلال تقنيات الشبكة الذكية وإنترنت الأشياء الصناعى (IIoT).