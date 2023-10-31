جيزة سيستمز تنفذ نظام التشغيل الآلى لمحطات المصرية لنقل الكهرباء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة جيزة سيستمز عن بدء العمل فى تنفيذ نظام التشغيل الآلى، وهو مشروع نظام إنترنت الأشياء الصناعى للمراقبة والتحليلات، للمحطات الفرعية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتعد هذه المبادرة أول مشروع تجريبى من نوعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مصر، وتمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى مجال تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة فى البلاد.
وبرعاية ودعم من المهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس جمال عبد الناصر، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، يتم تنفيذ المشروع تحت إشرافهما المباشر والمخطط له كنقطة انطلاق نحو التحول الرقمى لشبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشروع المراقبة والتحليلات للمحطات الفرعية هو مشروع نظام تشغيل آلى لمنطقة القاهرة، يستخدم أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعى (IIoT)، وتستعين جيزة سيستمز فى تنفيذه بخبرتها الواسعة فى مجال الطاقة مدعومة بإمكانيات برمجية داخلية لتوفير حلول استباقية تم تصميمها خصيصًا للتعامل مع كافة التحديات التى قد تواجه المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويتضمن المشروع تطوير حلول إنترنت الأشياء الصناعى (IIoT) والتى تتيح إمكانية الرقابة عن بعد والتحليل والإشراف على أجهزة الإنذار بالحالات الطارئة داخل المحطات الفرعية ذات الجهد العالى للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مركزًا للتحكم المركزى مما يمنح الشركة المصرية لنقل الكهرباء القدرة على إدارة 20 محطة فرعية عن بُعد.
ومن أهم المميزات التى سيقدمها النظام هو تعزيز مصادر الطاقة المتاحة مما سيؤدى إلى استدامة أعلى فى توفير الطاقة لجميع أنحاء مصر، وبالتالى تقليل انقطاع التيار الكهربائى.
وعلى نطاق أوسع، يساهم هذا الحل المبتكر فى استمرار عمليات تحسين الإمكانيات الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء المقدمة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك القائمين على تشغيلها عبر تزويدهم ببنية تحتية معلوماتية لشبكة متكاملة، ومنصة لدمج أدوات التحليلات الإضافية والتحكم، وهو ما يمكن صناع القرار من الحصول على البيانات السابقة والحالية مما ييسر عليهم عملية اتخاذ القرارات بصورة سليمة.
إضافًة إلى ذلك، يعزز النظام إمكانية متابعة الأصول وضمان توافر الإمدادات وأيضًا زيادة سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر ورفع كفاءة عمليات الصيانة.
وأكّد عمرو شريف، المدير العام لإدارة الطاقة الرقمية بشركة جيزة سيستمز، على الأهمية القصوى لهذا المشروع، قائلا:“فى ظل الطلب المتنامى على الطاقة نتيجة الزيادة الهائلة بعدد السكان والتوسع بمختلف القطاعات، أصبح التحول الرقمى لقطاع الطاقة حاجة ماسة وليس مجرد توجه، وما يُزيد من أهمية الأمر هو ما نشهده بالوقت الحالى من تحديات عالمية كبيرة ومتزايدة بشأن توفير موارد الطاقة التقليدية والتقلبات الكبيرة فى حجم تكلفتها، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بما تخلفه من آثار بيئية”.
وفى ظل الجهود المتواصلة من جيزة سيستمز لتحقيق الابتكار والتكامل، يأتى هذا المشروع كخطوة هامة نحو التحول الرقمى للشبكة الوطنية المصرية للطاقة، وذلك من خلال تقنيات الشبكة الذكية وإنترنت الأشياء الصناعى (IIoT).
MENAFN31102023000202011048ID1107349100
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.