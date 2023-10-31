مجلس الذهب: شهية الصين ستظل قوية حتى نهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ستظل شهية الصين للذهب قوية حتى نهاية عام 2023، حسبما قال مجلس الذهب العالمى، فيما ارتفعت أسعار الملاذ الآمن إلى مستوى قياسى فى البلاد فى ظل أقوى طلب عليه منذ أكثر من عامين.

قال المجلس، فى أحدث توقعاته، إنَّ الطلب على السبائك والعملات الذهبية فى الصين ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوى خلال الربع الثالث، وسيظل ((قوياً)) فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وكانت حالات عدم اليقين الاقتصادى والسياسى، وتقلبات العملة، ومخزونات البنوك المركزية، سبباً فى دعم موجة كبيرة من الشراء.

أضاف المجلس الذى يموله المنتجون: ((إنَّ هشاشة تعافى الاقتصاد المحلى، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية، يمكن أن تستمر فى دعم طلب المستثمرين الصينيين على الذهب كملاذ آمن)).

وارتفعت العقود فى بورصة شنغهاى للذهب، التى ينظر لها كمعيار أساسى للسوق، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وأصبحت فى طريقها لتحقيق مكاسب تناهز 7% فى أكتوبر الذى انتهى أمس.

الطلب العالمى على الذهب

كان الطلب الصينى مدفوعاً أيضاً بالانتعاش الاقتصادى غير المنتظم وغير المؤكد الذى جعل الأصول الأخرى من عقاراتٍ وأسهم أقل جاذبية.

كما أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء، عودة نشاط المصانع فى البلاد إلى الانكماش لشهر أكتوبر، ما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال هشاً.

وقفزت أسعار الذهب عالمياً الأسبوع الماضى إلى ما يزيد على 2000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ مايو وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع فى الشرق الأوسط.

ووصل سعر المعدن النفيس، الذى يعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً للمال فى أوقات الاضطرابات، إلى مستوى قياسى فى منتصف عام 2020 عندما تسببت جائحة كوفيد ـ 19 بفوضى اقتصادية فى جميع أنحاء العالم.

قال المجلس عن السوق العالمى: ((لقد كان الطلب على الذهب مرناً طوال هذا العام، وكان أداؤه جيداً فى مواجهة الرياح المعاكسة المتمثلة فى ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكى)).

((باستشراف المستقبل، وفى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات استمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، قد يستمر الطلب على الذهب فى اتجاهه التصاعدى)).

أضاف التقرير، أن جاذبية الذهب فى الصين ستزداد بصورة أكبر إذا واصل بنك الشعب الصينى تعزيز احتياطياته فى واحدة من أطول فترات الشراء.

ومع ذلك، أشار إلى أن تأخر العام القمرى الجديد قليلاً عن المعتاد فى عام 2024 قد يؤخر بعض الطلب إلى الربع الأول من العام المقبل.